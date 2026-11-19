경북도, 2030년까지 70억원 투입



포스텍 로봇 연구 현장을 둘러보는 고경력 전·현직 과학기술인 ‘K과학자’들.

경북도 제공

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경북도가 은퇴 과학자의 노하우를 바탕으로 기술 문제를 해결하는 연구·정주 거점 마련에 나선다.도는 과학기술정보통신부 ‘4극3특 과학기술혁신지원사업’ 필수 과제인 ‘대경권 대학 연계 은퇴자 공동체(K-UBRC) 구축 사업’ 공모에 선정돼 국비 59억원을 확보했다고 18일 밝혔다. 앞서 도는 은퇴한 과학자들의 지식과 경험을 정책·산업에 활용하기 위해 안동에 과학자마을을 조성하고 있다.또한 고경력 전·현직 과학기술인을 ‘K과학자’로 위촉해 지역 기업·대학·연구기관과 협력하고 국책 연구기관 유치와 공모사업 대응 등 정책을 자문받는 중이다. 이들은 연구개발 계획 수립과 협력 과제 발굴에 참여하고 기업의 기술 문제 해결과 연구지도도 맡는다.K-UBRC는 이들 과학기술인이 교육과 주거 기능을 결합한 공간에서 연구·교육 활동을 이어갈 수 있도록 한국형 은퇴자 공동체 거점을 마련하기 위해 추진한다. 로봇·반도체·모빌리티 등 대구경북권 중점 기술 분야를 중심으로 2030년까지 총사업비는 70억 2000만원을 투입한다.도는 거점 마련을 계기로 K과학자 선정 분야와 규모를 확대하고 국가 과학 기술 정책과 연계해 과학자마을을 국가 브랜드로 육성할 계획이다.이철우 지사는 “K-UBRC 구축 사업 공모 선정으로 과학자마을 사업을 추진할 수 있는 재정적 기반을 확충하게 됐다”며 “앞으로도 K과학자 활용 사업을 지속적으로 발굴하고 연구 활동을 지원해 전국 최초 고경력 과학기술인 활용 모델로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.안동 김형엽 기자