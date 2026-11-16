‘서울런 대학생 멘토’ 50명 장학생 선발

서울인재재단, 인당 100만원씩

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서울미래인재재단은 서울시 교육 플랫폼 ‘서울런’에서 취약계층 학생의 학습을 도운 대학생 멘토 50명에게 ‘서울선순환인재장학금’을 지급한다고 16일 밝혔다.서울런은 사교육을 받기 어려운 취약계층 아동·청소년에게 유명 인터넷 강의와 1:1 멘토링 등을 무료로 제공하는 플랫폼이다. 장학금은 서울런 멘토의 학업과 진로·취업 역량을 지원하기 위해 2023년부터 운영되고 있다.재단은 지난해 11월부터 올해 10월 사이 8개월 이상 서울런 멘토로 활동한 대학생 50명에게 인당 100만원을 지급할 계획이다. 올해 2학기 기준 서울 소재 대학에 재학 중이거나 그렇지 않더라도 학부생 본인 또는 부모가 서울시민이면 지원 가능하다. 휴학생, 활동을 포기했거나 해촉된 멘토는 제외된다. ‘서울시 교육복지 유공 시장 표창’과 중복 신청할 수 없다. 이날부터 23일까지 재단 홈페이지에 신청하면 된다. 서울런 멘토 활동 실적 심사와 장학생 선정위원회 심의를 거쳐 다음 달 대상자를 선정한다.남성욱 재단 이사장은 “교육의 사다리를 잇는 인재들의 성장을 지원해 선순환의 고리를 이어가겠다”고 말했다.김주연 기자