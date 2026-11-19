

오중석 서울시의원

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서울시의회 오중석 의원(더불어민주당·동대문구)은 지난 12일 열린 제340회 정례회 주택공간위원회 디지털도시국·서울AI재단 행정사무감사에서 서울시의 AI 조직 분산과 행사 예산 중복 문제를 지적하고, 조직 통합과 전문인력 양성을 촉구했다.오 의원은 “기업은 이미 지난해부터 AI 중심으로 조직을 개편하고 있지만, 서울시는 AI 조직이 일곱 갈래로 나뉘어 각자 행사를 개최하고 있다”며 “중복 행사 예산을 통합해 AI 전문인력 양성에 투자해야 한다”고 제안했다.오 의원은 서울AI재단 출범(2025년 5월), 서울시 인공지능위원회 출범(2026년 3월), 최고AI책임자 지정(2026년 8월) 등 서울시의 AI 정책 추진 방향은 긍정적으로 평가하면서도 조직 운영의 효율성이 부족하다고 지적했다.현재 서울시 AI 관련 기능은 인공지능위원회와 최고AI책임자를 비롯해 디지털도시국, 경제실(서울AI허브), 서울AI재단, 120다산콜재단, 서울연구원 등 7개 조직에 분산돼 있다. 17개 실·국·기관이 61개 AI 행정사업을 추진하고 있으며, 오 의원실 분석 결과 8개 영역에서 24개 사업이 중복되는 것으로 나타났다. 그러나 2027년 1월 예정된 조직개편안에도 AI 조직 정비는 포함되지 않았다.행사 예산의 중복 문제도 제기했다. 서울AI재단의 2027년 출연금은 181억 2500만원으로 전년보다 34.7% 증가했지만, 주요 5개 사업 예산 중 행사·포럼·홍보성 예산이 41.4%를 차지하는 것으로 분석됐다. 올해만 대형 AI 행사가 세 차례 개최됐다.오 의원은 “조직이 분산돼 있다 보니 각 조직이 성과를 보여주기 위해 별도로 행사를 개최하는 구조”라고 지적했다.반면 AI 전문인력은 부족한 것으로 나타났다. 서울연구원 조사에서는 주요 행정부서의 70%가 AI 활용의 장애 요인으로 전문인력 부족을 꼽았으며, 실제 AI를 활용하는 부서는 20%에 그쳤다. 서울시 AI 기본계획도 2027~2029년 계획을 외부 용역으로 수립하고 있는 상황이다.이에 오 의원은 최고AI책임자 직속으로 AX 전문가 조직을 구성하고, 중복 사업 분석을 바탕으로 2027년 상반기까지 범실·국 차원의 조직개편안을 마련할 것을 제안했다. 또한 AI 행사를 연 1회로 통합하고 기업 후원과 민간 주최 방식을 확대하는 한편, 행사별 예산을 공개해야 한다고 강조했다.행사 통합으로 절감한 예산은 AI 전문인력 양성에 활용할 것을 제안했다. 공무원을 포함한 AI 석·박사 펠로우십을 운영해 정책·서비스 설계와 데이터 사업화 등 실무 역량을 키우고, 수료 후 서울시 AI 관련 직위에서 근무하도록 하자는 것이다.AI 사업의 외주 의존도를 낮추기 위한 방안도 제시했다. 기획과 데이터 설계, 핵심 모델 개발은 서울시가 직접 담당하고 단순 업무만 외주화해야 한다는 것이다. 아울러 AI 부서 팀장 이상 보직 요건을 AI 석사 이상 전공자 또는 데이터 분야 경력 10년 이상으로 설정하되, 4년의 준비 기간을 두고 위탁교육에 따른 불이익을 금지하는 방안을 제안했다. AI 부서 내 비전문가 비율을 10% 미만으로 관리하는 인사규정 개정도 건의했다.오 의원은 서울시와 서울AI재단에 제안 사항에 대한 검토 의견을 오는 30일까지 회신해 달라고 요청했다.그는 “기업은 이미 지난해부터 AI 중심으로 조직을 개편했지만, 서울시는 조직마다 행사를 개최하는 사이 정작 AI를 아는 사람은 부족하다”며 “분산된 행사 예산을 통합해 전문인력에 투자해야 한다”고 강조했다.김태이 리포터