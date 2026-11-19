‘외식업경영아카데미’ 210명 수료

전성수 청장 “외식업경쟁력 제고”



지난달 20일 서울 송파구 석촌동 배민아카데미에서 ‘제9기 외식업경영 아카데미’ 개강식이 열리고 있다.

서초구 제공

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서울 서초구는 ‘2026년 서초구 외식업경영 아카데미’ 제9기 과정을 마무리하고 전날 구청에서 수료식을 열었다고 18일 밝혔다.아카데미는 외식업주의 경영 역량을 강화하고 외식업계에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다. 2018년 제1기를 시작으로 지금까지 210명 이상 수료생을 배출했다. 수료식에는 수강생, 구청, 배민아카데미 관계자 등이 참석했다.올해 제9기 교육은 ‘성장하는 가게를 만드는 운영 시스템’을 주제로 10월 20일~11월 17일 진행됐다. 외식업주 31명이 참여한 가운데 매주 3시간씩 실제 영업 현장에 적용할 수 있도록 구성했다.주요 내용은 ▲잘되는 가게의 시스템 운영 이해 ▲인공지능(AI)을 활용한 반복업무의 시스템화 ▲외국인 고객과 악성 민원 고객 응대 기준 수립 등이다. 외식업과 음식평론 전문가의 ‘2027년 외식업 트렌드 대응 전략’을 주제로 특강을 진행해 변화하는 소비 흐름과 외식업 환경에 대비할 수 있도록 했다.전성수 구청장은 “외식업계의 경쟁력을 높이고 외국인 관광객들도 편리하고 안심하며 이용할 수 있는 외식환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자