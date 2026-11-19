청소년 주도한 공간 조성 성과



지난 17일 전북 완주군에서 열린 유니세프 아동친화도시 우수사례 공모전에서 혁신상을 받은 강남구 직원들이 기념 사진을 찍고 있다.

강남구 제공

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서울 강남구는 ‘2026 유니세프 아동친화도시 우수사례 공모전’에서 ‘아동친화도시 혁신상’을 수상했다고 18일 밝혔다.지난 17일 전북 완주군 가족문화교육원에서 열린 공모전은 101개 지방자치단체를 대상으로 아동친화 정책 및 우수 실천 사례를 발굴·공유하기 위해 마련됐다. 구는 ‘아동·청소년 주도형 친화공간 벗터(BUT:TER) 조성’ 사업으로 영예를 안았다.벗터는 관내 청소년 대상 아동요구조사에서 1순위로 꼽힌 사업이다. 구립 청소년센터의 유휴공간을 청소년 전용 활동공간으로 탈바꿈시켰다. 기획 단계부터 공간 구성, 운영에 이르기까지 아동과 청소년이 직접 주도적으로 참여해 의미를 더했다. 현재 강남청소년센터 4층 ‘벗터 청담점’과 역삼청소년센터 1층 ‘벗터 역삼점’ 두 곳이 운영 중이다. 구는 지난 6월 유니세프한국위원회로부터 ‘유니세프 아동친화도시 상위단계 인증’을 획득했다. 2022년 최초 인증 이후 4개년 기본계획을 충실히 이행한 결과다.김현기 구청장은 “앞으로도 모든 아이가 권리를 온전히 누리며 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 체감도 높은 아동친화 정책을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.김동현 기자