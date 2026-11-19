신림3공영차고지에 딥테크 허브

28년 남부권 첫 도심 자연휴양림

박준희 청장 “공약 차질없도록”



박준희(가운데) 서울 관악구청장이 지난 17일 구청에서 열린 ‘민선 9기 구정 운영 4개년 계획 보고회’에서 인사말을 하고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구는 민선 9기(2026~2030년) ‘관악S밸리 3.0’, ‘관악365 통합돌봄’, ‘관악산 하늘숲길’ 등 주요 공약을 실현하기 위해 구정 운영 계획안을 다음달 확정한다고 18일 밝혔다.구는 지난 17일 모든 부서장과 동장 등이 참석한 가운데 ‘민선 9기 구정 운영 4개년 계획안 보고회’를 열었다. 구정 비전인 ‘관악의 대도약, 더 큰 관악의 완성’을 목표로 주요 공약 사업 추진 계획을 점검하기 위해서다. 그동안 외부 전문가와 국장급으로 구성된 정책기획단이 마련한 공약 실행 계획을 바탕으로 6대 목표와 58개 과제의 이행 목표와 추진 일정을 구체화했다. 지난 8월 51건의 제안을 수렴한 데 이어 지난 9·10월엔 주민 의견을 토대로 공약별 이행 목표와 추진 일정, 재원 조달 가능성을 검토했다.구는 ‘관악S밸리 3.0’을 통해 벤처·창업 생태계를 강화한다는 구상이다. 옛 신림3공영차고지에는 첨단 과학에 특화된 딥테크 창업 기업을 육성하는 ‘서울창업허브 관악’을 조성하고, 골목상권은 상권별 특색을 살린다.집 가까이에서 자연을 누릴 수 있는 힐링 정원 도시 조성에도 속도를 낸다. 사당역부터 관악산, 난곡사거리를 녹지축으로 연결하는 ‘관악산 하늘숲길’을 단계적으로 추진하고, 서울 남부권 최초의 도심형 공립 자연휴양림도 2028년부터 시범 운영한다는 목표다.아울러 청년 친화 도시를 위해 청년 참여 예산제를 도입하고, 정비 사업 신속 지원단과 공정 촉진 회의로 재개발·재건축 사업을 지원한다. ‘관악 365 통합돌봄’으로 돌봄 사각지대를 줄이고 살던 곳에서 건강하게 생활할 수 있도록 지원한다. 구는 보고회 결과를 반영해 계획을 보완하고 다음 달 정책자문단과 혁신·협치위원회에서 의견을 취합한다. 연내 구정 운영 4개년 계획을 최종 확정해 구민에게 공개한다.박준희 구청장은 “공약 사업을 차질 없이 추진해 주민이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.김주연 기자