의료관광 활성화 추진단 위촉



전성수(가운데) 서울 서초구청장이 지난 18일 구청 5층 대회의실에서 개최한 ‘서초 웰니스 의료관광 활성화 추진단’ 출범식에서 발언하고 있다.

서초구 제공

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서울 서초구는 18일 ‘서초 웰니스 의료관광 활성화 추진단’ 위촉식을 열고 의료·관광·상권 분야 전문가 30명으로 구성된 민관 협력체계를 가동한다고 19일 밝혔다.민선 9기 공약사업인 서초 웰니스 의료관광 활성화를 위해 출범한 추진단은 서초의 우수한 의료 기반과 관광·상권을 연계해 외국인 의료관광객의 체류 기간과 소비를 늘리고 지역경제에 활력을 불어넣는 것을 목표로 한다. 지난해 구를 찾은 외국인 환자는 약 44만명으로 3년 만에 약 20배 증가했다.전성수 구청장은 이날 구청에서 열린 위촉식에서 위원들에게 위촉장을 수여했다. 추진단에는 의사회·치과의사회·한의사회·약사회 등 의료단체와 서울관광재단, 호텔·백화점 관계자, 외식업·미용업 단체, 상인회 등이 참여했다. 구는 “의료서비스는 물론 통역·이동, 숙박, 관광, 음식·쇼핑 등 외국인 의료관광객의 방문부터 체류까지 필요한 분야를 아우르는 협력체계를 구축한 것이 특징”이라고 설명했다.참여자들은 웰니스 의료관광 추진방안을 공유했다. 앞으로 의료·관광·상권 분야 간 협력 과제를 발굴하고 의료관광객의 체류와 소비를 확대하기 위한 정책과 지원방안을 제안하는 역할을 맡는다. 구는 제시된 의견을 검토해 추진단과의 협력을 바탕으로 협력의료기관 지정, 의료관광 거점공간 운영, 상권과 연계한 웰니스 관광코스 개발 등을 단계적으로 추진할 계획이다.전 구청장은 “각 분야 전문가의 현장 경험과 의견을 적극 반영해 서초를 세계적인 웰니스 의료관광 명소로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.송현주 기자