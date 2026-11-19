8555억원… 전체 56% 복지에 배분

행사성·관행적 지출은 폐지·축소

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서울 서대문구는 2027년도 예산안을 올해보다 303억원(3.7%) 증액한 8555억원 규모로 편성했다고 19일 밝혔다.사회복지 분야에는 4795억원을 편성했다. 전체 예산의 56.05%다. 혼인지원금 13억원, 아이맞이 지원금 30억원을 반영했다. 건강취약계층 통합돌봄 확대에 7억 2900만원, ‘서대문AI 복지패키지’ 시스템 구축에 1억 7700만원을 배정했다.청년 활동공간 조성에 2억 3300만원, 신촌청년창작랩 운영에는 3억 1100만원을 편성했다. 신촌 상권 활성화를 위한 ‘신촌패스’ 도입과 상생협의체 설립에도 1억 4400만원을 반영했다. 또 서연중 지하주차장에 14억 5500만원, 천연동 도시재생복합센터에 18억 2600만원을 배정했다.구는 국·시비 보조사업에 따른 구비 부담이 늘고 가용재원이 줄면서 재정 운용에 어려움을 겪고 있다. 이에 행사성 경비와 관행적 지출을 줄이고 신규사업 검토 과정에서 기존 사업의 폐지·축소 여부도 살폈다. 예산안은 다음 달 15일 의결될 예정이다.박운기 구청장은 “재정이 어려워도 주민 일상을 지키고, 미래의 구민에게 부담을 떠넘기지 않도록 해야 한다”며 “관행적이고 불요불급한 지출을 줄여 돌봄과 민생에 우선 쓰겠다”고 말했다.이범수 기자