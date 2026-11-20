

18일 서울 성동구 레노스블랑쉬에서 개최된 ‘서울특별시 구의회 의장협의회 11월 월례회의’에서 오천수 성동구의회 의장과 윤판오 협의회장 등 서울시 20개 구의회 의장들이 기념촬영을 하고 있다. 사진: 성동구의회 제공.



18일 서울 성동구 레노스블랑쉬에서 개최된 ‘서울특별시 구의회 의장협의회 11월 월례회의’에서 지방의정 대상 수상한 성동구의회 강병찬·박함윗·박형석·조진호·이효성 의원이 윤판오 협의회장과 오천수 성동구의회 의장과 기념촬영을 하고 있다. 사진: 성동구의회 제공.

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서울 성동구의회(의장 오천수)는 지난 18일 성동구 레노스블랑쉬에서 ‘서울특별시 구의회 의장협의회 11월 월례회의’를 개최했다고 20일 밝혔다.서울시 구의회 의장협의회(회장 윤판오 중구의장)는 자치구의회 간 주요 현안 및 정책 과제에 대한 정보를 공유하고 논의하기 위해 매달 개최하는데 이번 11월 회의는 성동구의회 주관으로 열렸다.이날 월례회의에는 오천수 성동구의장과 윤판오 중구의장 등 서울시 20개 구의회 의장, 성동구의회 의원 등 150여명이 참석했다.회의는 성동구의회 홍보영상 시청, 참석 구의장 소개, 윤판오 회장 개회사, 오천수 의장 환영사, 성동구의회 의원 소개, 지방의정대상 시상, 안건 토의 순으로 진행됐다.회의에 참석한 구의회 의장들은 현안업무 전반에 대해 토론하고 지방의회 발전 방안을 강구하는 등 뜻깊은 시간을 가졌다.오천수 의장은 환영사에서 “의정활동 과정에서 마주하는 어려움과 과제들을 함께 고민하고 소통하는 시간을 통해 더 나은 지방자치를 실현할 수 있기를 바란다”고 말했다.이날 의장협의회는 성동구의회 박형석·조진호·이효성·강병찬·박함윗 의원에게 ‘지방의정대상’을 수여했다. 5명의 의원은 적극적인 의정 활동으로 지역 사회 발전에 헌신하고, 의정 발전 및 구민 복리증진에 기여한 공로를 인정받았다.박형석 의원은 “앞으로도 구민의 목소리에 귀 기울이며, 지역 발전과 구민의 삶의 질 향상을 위해 책임감 있는 의정 활동을 펼쳐 나가겠다”고 소감을 밝혔다.조진호 의원은 “이번 수상은 구민 여러분께서 보내주신 관심과 성원 덕분이다. 앞으로 초심을 잃지 않고 현장에서 답을 찾기 위해 노력하겠다”고 말했다.이효성 의원은 “뜻깊은 상을 받게 되어 정말 감사드린다. 앞으로도 구민의 실질적인 변화를 만들어 내는 의정 활동에 최선을 다하겠다”고 전했다.강병찬 의원은 “이번 상을 축하보다 책임으로 받아들이겠다. 일하는 사람들과 평범한 주민들의 삶을 지키는 정치로 보답하겠다”고 말했다.박함윗 의원이 “지방의정대상을 받게 되어 매우 영광스럽다. 앞으로도 구민의 입장에서 지역 현안을 세심하게 살펴 나가겠다”고 수상 소감을 전했다.조현석 기자