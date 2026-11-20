

유인애 강북구의원은 (사)국민독서문화진흥회가 주관한 ‘2026 책 읽는 대한민국 시상식’에서 ‘제6회 대한민국 책읽는 의원 대상’을 수상했다. 사진: 유인애 의원 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강북구의회 유인애 의원이 ‘대한민국 책읽는 의원 대상’을 수상했다.(사)국민독서문화진흥회가 주관한 ‘2026 책 읽는 대한민국 시상식’에서 한 해 동안 독서문화 확산에 힘쓴 개인과 단체의 노력을 격려하기 위해 개최된 자리이다.지난 9월 15일 열린 시상식은 ‘제6회 대한민국 책읽는 의원 대상’을 비롯해 ‘대한민국 책읽는 지자체 대상’, ‘대한민국 독서병영 대상’, ‘대한민국 독서경영 대상’ 등 다양한 시상식이 진행됐다.유 의원은 2023년 ‘제3회 대한민국 책읽는 의원 대상’에서 국회 행정안전위원회 위원장상 수상한 데 이어, 올해 ‘제6회 대한민국 책읽는 의원 대상’에서 국회 문화체육관광위원회 위원장상을 수상하며 통산 두 번째 영예를 안았다.유 의원은 “독서는 앉아서 하는 여행이고, 여행은 서서 움직이는 독서라고 생각한다”라며 “지역주민들이 책을 더 가까이할 수 있도록 권역별 도서관 건립을 목표로 독서환경 조성에 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.조현석 기자