서울 강북구의회 유인애 의원이 ‘대한민국 책읽는 의원 대상’을 수상했다.
(사)국민독서문화진흥회가 주관한 ‘2026 책 읽는 대한민국 시상식’에서 한 해 동안 독서문화 확산에 힘쓴 개인과 단체의 노력을 격려하기 위해 개최된 자리이다.
지난 9월 15일 열린 시상식은 ‘제6회 대한민국 책읽는 의원 대상’을 비롯해 ‘대한민국 책읽는 지자체 대상’, ‘대한민국 독서병영 대상’, ‘대한민국 독서경영 대상’ 등 다양한 시상식이 진행됐다.
유 의원은 2023년 ‘제3회 대한민국 책읽는 의원 대상’에서 국회 행정안전위원회 위원장상 수상한 데 이어, 올해 ‘제6회 대한민국 책읽는 의원 대상’에서 국회 문화체육관광위원회 위원장상을 수상하며 통산 두 번째 영예를 안았다.
유 의원은 “독서는 앉아서 하는 여행이고, 여행은 서서 움직이는 독서라고 생각한다”라며 “지역주민들이 책을 더 가까이할 수 있도록 권역별 도서관 건립을 목표로 독서환경 조성에 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.
조현석 기자
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