권태익 경기도의원, 제31회 경기도장애인축제한마당 참석

“장애인과 비장애인이 함께 어울리는 경기도, 현장의 목소리 세심히 살피겠다”



▲ 지난 7일 하남종합운동장에서 열린 ‘제31회 경기도장애인축제한마당’에 참석한 권태익 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 권태익 의원(국민의 힘, 비례)은 지난 7일 하남종합운동장에서 열린 ‘제31회 경기도장애인축제한마당’에 참석해 행사 개최를 축하하고, 장애인과 가족 및 관계자들을 격려했다.이번 행사에는 경기도의회 보건복지위원회 국은주 부위원장과 방미숙 의원을 포함해 여러 도의원, 장애인단체 관계자, 장애인과 가족 등이 참석하여 자리를 더욱 뜻깊게 만들었다.올해로 제31회를 맞이한 경기도장애인축제한마당은 장애인들이 모여 화합과 소통을 실천하고, 장애를 바라보는 사회적 인식을 전환하며, 장애인과 비장애인이 더불어 사는 공동체의 가치를 확인하는 뜻깊은 자리로 기획되었다.현장에는 경기도 전역에서 모인 수많은 참가자들이 한데 어우러져 생동감 넘치는 장면을 연출했다. 참석자들은 따뜻한 인사를 주고받고 준비된 여러 프로그램을 즐기며, 지역의 한계와 장애의 장벽을 뛰어넘어 서로 연대하는 시간을 보냈다.권 의원은 행사장을 둘러보고 참석자들과 인사를 나누며 “경기도 곳곳에서 오신 장애인 여러분과 가족들이 한자리에 모여 서로 소통하고 함께 웃을 수 있다는 것 자체가 매우 뜻깊다”면서 “오늘 행사가 단순한 축제를 넘어 서로를 이해하고 존중하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.이어 권 의원은 “장애인이 지역사회에서 불편함 없이 생활하고 다양한 사회활동에 참여하기 위해서는 제도와 정책뿐 아니라 우리 사회의 관심과 인식 변화도 함께 이뤄져야 한다”며 “도의회 보건복지위원회 위원으로서 장애인 당사자와 가족, 현장 종사자들의 목소리를 꾸준히 듣고 필요한 부분을 세심하게 살펴보겠다”고 밝혔다.또한 “오늘처럼 장애인과 비장애인이 자연스럽게 만나고 함께 어울릴 수 있는 기회가 더욱 확대되기를 기대한다”며 “장애 여부와 관계없이 누구나 존중받고 자신의 삶을 당당하게 살아갈 수 있는 경기도를 만드는 데 관심을 갖고 의정활동을 이어가겠다”고 덧붙였다.한편, 이날 행사에서는 참가자들이 함께 어울릴 수 있는 다양한 프로그램이 진행돼 행사장 곳곳에서 웃음과 응원이 이어지는 등 화합의 장이 펼쳐졌다.류정임 리포터