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심상록 경기도의원 “유휴교실을 미래 교육활동 거점공간으로”… 15일 정책토론회 개최

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광명 융합기술교육원 15일 오후 13시 정책토론회 개최… 학교 유휴교실 활용방안 논의
AI·RAS 교육 거점공간 조성 및 교육환경 변화에 대응하는 미래교육 공간모델 모색


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▲ 심상록 경기도의원(사진=경기도의회)


경기도의회 교육행정위원회 소속 심상록 의원(더불어민주당, 광명1)은 다가오는 15일 목요일 오후 1시 광명 융합기술교육원 대강당에서 ‘학교 유휴교실을 활용한 경기도형 AI․문예체 교육 활성화 방안’을 핵심 의제로 삼아 경기교육정책토론회를 주최한다.

이번에 열리는 토론회는 학령인구의 지속적인 변화에 발맞추어 학교 내 유휴공간을 인공지능(AI) 및 RAS(독서·예술·체육) 교육을 위한 거점시설로 탈바꿈시키고, 급변하는 학생 배치와 다양해진 교육환경 수요에 유연하게 대처할 수 있는 경기도형 미래교육 공간 모델을 다각도로 발굴하고자 마련됐다.

토론회를 주관하는 심 의원은 “학교 유휴교실을 단순히 남는 공간으로 두는 것이 아니라 학생들에게 필요한 새로운 교육활동의 장으로 전환되어야 한다”라며 “경기도교육청이 추진하는 AI·RAS 교육과 연계하여 기존 학교공간의 활용 가치를 높이고, 학교 여건에 맞는 구체적인 활용방안을 찾고자 한다”라고 개최 취지를 밝혔다.


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▲ 사진=경기도의회


이어 심 의원은 “현장에서 제시된 교육 전문가와 관계자들의 의견을 바탕으로 경기도형 미래교육 공간모델 구상을 한층 구체화하겠다”라며 “우수 활용 사례가 고루 확산할 수 있도록 실효성 있는 조례 제․개정은 물론 정책 지원을 위해 최선을 다하겠다”는 뜻을 전했다.

한편, 이날 토론회에서는 경기도교육청 AI교육정책과와 RAS교육과가 ‘교육활동 다양화를 위한 경기도 내 학교 유휴교실 활용방안과 과제’를 주제로 발제에 나선다. 이어 경기도교육연구원, 광명교육지원청, 광명시의회, 도교육청 학교공간조성과 관계자 및 학부모 등 교육 관계자들이 참석해 열띤 토론을 펼칠 예정이다.

류정임 리포터
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