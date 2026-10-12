이건희 경기도의원, 경기도교육청 학교보건위원회 위촉… “학생 건강권 보장 위한 정책적 역할 관심”

경기도교육청 생활교육과와 정담회 갖고 학교보건위원회 운영 방향 및 주요 정책 논의

학생건강증진센터 운영·학교 건강검진·전문 의료인력 연계 등 학교보건 현안 살펴



▲ 12일 경기도교육청 생활교육과 관계자들과 정담회를 갖은 이건희 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 이건희 의원(더불어민주당, 남양주1-화도읍·수동면)은 경기도교육청 학교보건위원회 위원으로 위촉된 가운데, 12일 경기도교육청 생활교육과 관계자들과 정담회를 갖고 학교보건위원회 운영 방향과 학생 건강증진을 위한 주요 정책 현안을 논의했다.경기도교육청 학교보건위원회는 학생과 교직원의 건강증진에 관한 사항을 비롯해 학교보건 관련 조례 및 규칙의 제·개정, 교육감이 심의를 요청하는 학교보건 정책 등을 심의하는 기구로, 교육청 관계자와 외부 전문가 등 총 15명의 위원으로 구성돼 있다.이날 열린 정담회에서는 위원회의 구성 및 운영 계획 공유를 시작으로, 학생 건강검진과 감염병 예방 관리, 보건교육 내실화, 그리고 학교 보건교사의 전문성 강화 등 경기도교육청이 중점적으로 추진 중인 주요 학교보건 정책들에 대한 심도 있는 설명과 논의가 진행됐다.특히 이 의원은 현재 의정부에 운영 중인 학생건강증진센터의 현황을 살피고, 경기 남부지역에 센터를 추가로 설치하는 추진 상황에 깊은 관심을 나타냈다. 이와 함께 학생들이 어느 지역에 거주하더라도 차별 없이 전문적인 건강관리와 필요한 지원을 받을 수 있는 촘촘한 여건 마련에 대해 의견을 교환했다.이 밖에도 학생들의 정기 건강검진 및 구강건강 관리 체계, 학교 현장의 응급상황 대응 시스템 등에 관한 설명을 청취하며 교육청과 보건의료 관련 기관 간의 긴밀한 협력 현황을 점검했다. 이 과정에서 일선 학교 보건교사들이 겪는 과중한 업무 부담을 짚어보고, 전문 의료인력을 연계·활용하는 지원체계 확충의 필요성에 대해서도 깊이 공감대를 형성했다.이 의원은 “학생들의 건강은 안전한 학교생활과 배움의 기회를 보장하는 가장 기본적인 조건”이라며 “학교보건 정책이 단순한 검사와 예방교육에 그치지 않고 학생들에게 실질적인 건강관리와 필요한 지원으로 이어지는 것이 중요하다”고 강조했다.이어 “학교보건위원회 위원으로서 학교 현장의 여건과 학생들의 다양한 건강 수요를 세심하게 살피고, 교육과 보건의료 분야의 협력이 더욱 강화될 수 있도록 관심을 갖겠다”고 밝혔다.한편, 경기도교육청은 올해 하반기 학교보건위원회를 개최해 주요 학교보건 사업의 추진 현황을 공유하고 관련 안건을 논의할 예정이다.류정임 리포터