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금종례 경기도의원, 세계한인여성대회 통해 재외동포 여성 권익 향상·국제교류 강화 나서

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▲경기도의회 금종례 의원(가운데)이 12일 국회의원회관에서 열린 ‘2026 제11차 세계한인여성대회’ 정책포럼에 참석해 패널들과 논의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 여성가족평생교육위원회 금종례 의원(국민의힘, 비례)이 ‘2026 제11차 세계한인여성대회’를 발판 삼아 재외동포 여성의 권익 신장과 지방의회 차원의 국제교류 확대 방안을 적극 모색하고 나섰다.

금종례 의원은 이번 행사의 조직위원장을 맡아 각국 한인 여성 리더들과 함께 여성 리더십 강화 및 동포사회 지원 과제를 폭넓게 논의한다. 아울러 현장에서 수렴한 목소리가 경기도의 정책과 조례 등 실질적 제도로 구체화될 수 있도록 공공기관 및 민간단체와의 다각적인 연계 협력을 이끌어낼 방침이다.

세계한인여성협회(UWKW)가 주관하고 김선교·서명옥 국회의원이 공동 주최하는 ‘2026 제11차 세계한인여성대회’는 10월 12일부터 14일까지 사흘간 국회의원회관과 경기도 여주시 일대에서 진행된다.

개막일인 12일 국회의원회관 제2회의실에서는 본행사를 비롯해 정책포럼, 제5회 대한민국 세계화 봉사·공로대상 시상식이 열렸다. 이어 13일부터 14일까지는 경기도 여주시를 찾는 ‘UWKW 고향방문’ 프로그램이 마련돼 모국과의 유대감을 다지고 다채로운 문화교류 행사를 갖는다.

이번 행사는 (사)ICKC세계한인문화교류협회와 (사)재외동포포럼이 후원하며, 파독 간호사 60주년을 기념해 독일을 포함한 글로벌 한인 여성 지도자들이 대거 동참했다.

금종례 의원은 “재외동포 여성들은 대한민국의 국제적 위상을 높이는 중요한 민간 외교 자산”이라며 “이번 대회를 계기로 세계 한인 여성들과 지속적으로 소통하고, 경기도의회 차원에서 재외동포 여성의 권익 향상과 국제교류 확대를 위한 정책적 협력에 적극 나서겠다”고 밝혔다.

이어 금 의원은 “관련 기관과 민간단체 간 협력체계를 강화해 한인 여성들의 경험과 현장 목소리가 실질적인 정책으로 이어질 수 있도록 제도적 지원 방안을 모색하겠다”고 강조했다.

한편 금종례 의원은 대회에 앞서 지난 10월 8일 인천 송도 소재 재외동포청을 찾아 김경협 재외동포청장과 면담을 갖고 재외동포 정착 지원과 한인 여성 네트워크 활성화를 위한 협력 방안을 심도 있게 논의한 바 있다.

양승현 리포터
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