김태희 경기도의원, 여주 아동그룹홈 주거 현장 방문… 안정적인 주거지원 방안 점검

GH 매입임대주택 활용한 아동그룹홈 입주 현황 및 시설 운영 점검

아동그룹홈 주거환경 개선사업 추진상황 살피고 지속적인 지원 필요성 강조



▲ 지난 8일 여주시 아동그룹홈 매입임대주택을 방문한 김태희 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당 정책위원장, 안산2)은 지난 8일 여주시 아동그룹홈 매입임대주택을 방문해 입주 및 운영 현황을 살펴보고 안정적인 주거지원 방안을 논의했다.이날 열린 현장 간담회에는 경기주택도시공사(GH), 경기도아동그룹홈지원센터, 그리고 경기아동그룹홈지회 소속 관계자들이 자리를 함께했다. 이들은 아동그룹홈 주택 공급의 현재 상황과 주요 사업 추진 내용을 상호 공유하며, 앞으로 나아갈 구체적인 지원 방향에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.GH에서 시행 중인 아동그룹홈 매입임대주택 지원사업은 그룹홈의 과도한 임대료 부담을 덜어주고, 보호가 필요한 아동들이 한층 안정된 보금자리에서 생활할 수 있도록 공공임대주택을 제공하는 제도다. 아동그룹홈이 지닌 특수한 주거 환경을 반영해 전용면적 82.5㎡ 이상의 넓은 주택을 공급하고 있으며, 지방자치단체와 GH 간의 사전 주택 공급 협의, 운영기관의 신청 접수, 도·시군 생활보장심의와 최종 계약 체결 등의 절차를 거쳐 입주가 진행된다.실제로 GH가 공급하여 결실을 맺은 여주시 아동그룹홈 주택은 전용면적 84.56㎡ 규모의 쾌적한 매입임대주택으로, 지난 8월 아동그룹홈 ‘풀꽃세상 한아름’이 이곳에 둥지를 틀고 현재 4명의 보호아동이 안전하게 거주하고 있다.김 의원은 아동그룹홈 관계자들과 함께 주거공간과 공용시설 등을 둘러보고, 입주 이후 생활 여건과 시설 운영에 따른 애로사항을 청취했다.아울러 김 의원은 GH가 추진하는 ‘G.우.주 프로젝트’의 추진 현황도 살펴봤다. 이 사업은 아동그룹홈의 노후시설 개선을 위해 시설당 최대 800만원을 지원하는 사업으로, 지난해 14개 시·군 18개소의 주거환경 개선을 완료했으며 올해도 18개소를 대상으로 주거환경 개선을 진행하고 있다.김 의원은 “아동그룹홈은 보호가 필요한 아이들이 함께 생활하며 성장하는 공간인 만큼 안정적인 주거환경을 마련해야 한다”며 “매입임대주택을 활용해 시설의 임대료 부담을 줄이고 아이들의 생활 여건을 개선할 수 있도록 주거지원을 확대해야 한다”고 말했다.이어 “아동그룹홈마다 주거 여건과 시설 운영 상황이 다른 만큼 현장의 수요를 충분히 고려해야 한다”며 “경기도와 GH 등 관계기관과 협력해 시설별 여건에 맞는 주택 공급과 입주 이후 필요한 지원 방안을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.한편, 김태희 의원은 지난 8월 아동그룹홈 주거환경 개선과 주거지원 확대 방안을 논의하기 위한 정담회를 개최하는 등 아동그룹홈의 주거 여건 개선을 위한 의정활동을 이어오고 있다.류정임 리포터