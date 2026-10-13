최미영 광명시의원, ‘무의공 이순신길’ 명예도로명 지정 정책토론회 개최



13일 ‘광명시 무의공 이순신길 명예도로명 지정을 위한 정책토론회’를 개최한 최미영 의원이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광명시의회 제공



13일 ‘광명시 무의공 이순신길 명예도로명 지정을 위한 정책토론회’를 개최한 최미영 의원. 광명시의회 제공

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최미영 광명시의원이 지역 역사자원을 시민 일상과 연결하기 위한 정책 논의에 나섰다.최 의원은 13일 광명시의회 3층 운영위원회실에서 ‘광명시 무의공 이순신길 명예도로명 지정을 위한 정책토론회’를 개최했다.이번 토론회는 광명시 일직동에서 태어난 것으로 전해지는 무의공 이순신 장군의 발자취와 업적을 기리고, 이를 지역의 소중한 역사문화 자산과 유기적으로 결합하기 위한 다각적인 정책 해법을 찾고자 기획되었다. 이 자리에는 최미영 시의원을 비롯하여 이승구 무의공 이순신 장군 선양회장, 이승래 남촌문화포럼 상임대표, 그리고 광명시 소속 관계 부서 공직자들이 참석하여 명예도로명 부여의 타당성과 앞으로의 추진 방향을 깊이 있게 다뤘다.기조발표를 맡은 김연준 광명시발전연구회 사무총장은 ‘기록만으로 역사를 평가할 수 있는가’라는 화두를 던지며, 문헌 기록의 한계를 넘어 무의공 이순신 장군을 향한 역사적 가치 평가를 새롭게 정립하고 지역 사회 차원에서 재조명해야 할 필요성을 역설했다.이어진 토론회에서는 ‘무의공 이순신길’ 명예도로명 지정 추진 방향과 구체적인 실행 방안, 무의공 이순신 장군에 대한 역사적 재평가, 시민 공감대 형성 방안 등이 중점적으로 다뤄졌다. 또 ‘무의공 이순신길’과 일직동 무의공 음식문화거리 등 지역 역사문화자원을 연계해 문화·관광과 지역 상권 활성화로 이어갈 수 있는 방안에 대해서도 의견을 나눴다.참석자들은 명예도로명 지정이 단순한 도로 명칭 부여를 넘어 지역의 역사적 인물을 시민들에게 알리고, 광명시만의 정체성을 높이는 계기가 될 수 있다는 데 공감했다.최미영 의원은 “무의공 이순신 장군은 광명이 기억하고 계승해야 할 소중한 역사적 자산”이라며 “이번 토론회를 계기로 명예도로명 지정 추진 방향을 구체화하고, 시민들이 지역의 역사와 인물을 일상 속에서 자연스럽게 접할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.덧붙여 “앞으로도 지역 역사문화자원의 가치를 발굴하고 이를 시민이 체감할 수 있는 정책으로 연결할 수 있도록 지속적으로 관심을 갖겠다”고 밝혔다.류정임 리포터