서광범 경기도의회 농정해양위원장, 경기미 소비촉진·경쟁력 강화 방안 모색

경기미 품질·브랜드 가치 높이고 가공·외식 등 안정적인 소비처 확대 모색

“경기미가 제값 받고 안정적으로 소비될 수 있는 실효성 있는 정책 마련할 것”



▲ 지난 12일 여주시 농업기술센터 친환경교육관에서 ‘경기미 소비촉진 및 경쟁력 강화를 위한 정책토론회’를 개최한 서광범 위원장(사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 서광범 위원장(국민의힘, 여주1)은 지난 12일 여주시 농업기술센터 친환경교육관에서 ‘경기미 소비촉진 및 경쟁력 강화를 위한 정책토론회’를 개최하고, 쌀 소비 감소와 소비환경 변화에 대응한 경기미 소비 확대와 경쟁력 강화 방안을 논의했다.이번 토론회는 1인당 쌀 소비량이 줄어들고 식생활과 소비 환경이 급변하는 흐름 속에서, 경기미가 지닌 뛰어난 품질과 지역별 브랜드 가치를 보호하며 판로를 안정적으로 넓힐 수 있는 방안을 논의하기 위해 기획됐다. 실제로 경기도는 2025년 기준 전국 쌀 생산량의 약 10.4%를 책임지는 핵심 쌀 주산지인 만큼, 탄탄한 생산 기반을 지키는 동시에 고정적인 수요처를 확보하는 것이 시급한 과제로 대두되고 있다.이날 토론회는 서광범 위원장이 좌장을 맡아 논의를 이끌었으며, 건국대학교 식량자원과학과 이주현 교수가 주제발표를 맡아 깊이 있는 분석을 공유했다. 아울러 한미진 경기연구원 연구위원, 이상휘 여주시 농산업 공동브랜드 활성화센터장, 한태성 경기도 농수산생명과학국 농식품유통과장, 이준배 경기도농업기술원 기술보급과장이 토론자로 나서 다양한 의견을 보탰다.이 자리에서는 단순히 일회성 홍보나 단발성 판촉 행사에 치중하기보다, 경기미가 상시적이고 지속적인 수요를 창출할 수 있도록 체계를 다져야 한다는 목소리가 높았다. 특히 경기미 전반의 품질을 한 차원 높이고 지역 브랜드 경쟁력을 공고히 하는 한편, 가공식품, 외식 산업, 공공급식 등 다방면으로 새로운 판로를 개척해 안정적인 수요 기반을 다지기 위한 구체적인 대안들이 심도 있게 다뤄졌다.또한 지역별 특화 품종과 브랜드의 강점을 살리면서 경기미 전체의 신뢰와 가치를 높이고, 생산자와 RPC, 식품·외식기업 등을 연계해 안정적인 구매와 공급이 지속될 수 있도록 해야 한다는 의견이 제시됐다. 아울러 소비촉진 정책도 단순한 홍보실적보다는 실제 판매량과 반복 구매, 계약 지속 여부 등 실질적인 소비 확대 성과를 중심으로 평가할 필요성이 강조됐다.서 위원장은 “경기미는 우수한 품질과 밥맛으로 인정받아 왔지만, 쌀 소비 감소와 소비환경 변화에 대응하기 위해서는 좋은 쌀을 생산하는 것에서 한 걸음 더 나아가 소비자가 경기미를 선택할 수 있는 이유를 만들어야 한다”며 “경기미의 품질과 브랜드 가치를 높이는 동시에 외식·가공·공공급식 등 다양한 분야에서 안정적인 소비처를 확보하는 노력이 필요하다”고 말했다.이어 “경기도에는 여주·이천을 비롯해 지역마다 경쟁력 있는 쌀과 브랜드가 있고, 수도권이라는 큰 소비시장도 가지고 있다”며 “각 지역의 강점을 살리면서 생산과 유통, 소비가 유기적으로 연결될 수 있도록 경기도가 보다 적극적인 역할을 해야 한다”고 강조했다.끝으로 서광범 위원장은 “오늘 논의된 다양한 의견을 바탕으로 경기미가 시장에서 제값을 받고 안정적으로 소비돼 농업인의 소득으로 이어질 수 있도록 농업 현장과 관계기관의 목소리를 지속적으로 듣겠다”며 “농정해양위원회에서도 경기미 소비 확대와 경쟁력 강화를 위한 실효성 있는 정책 마련에 힘쓰겠다”고 밝혔다.류정임 리포터