서울Pn

검색

서울 상수도 누수 최초 신고하면 3만원 상품권…지

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강동, 삶의 기준 높인다…민선 9기 111개 공약

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘아이 낳고 키우기 좋은 강북’에 총리 표창

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

바쁜 어르신도 밤 9시까지 복지관 이용한다…강서

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘영암 방문의 해’ 본격 시동…영암 관광 대전환

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

관광자원 여행 동선으로 연결해 체류형 관광구조 만든다


  •
‘2027~2028 영암 방문의 해’ 홍보물.


전남광주특별시 영암군이 ‘2027~2028 영암 방문의 해’를 위한 본격적인 준비에 들어갔다.

영암이 가진 자연과 역사·문화, 음식, 축제 등 다양한 관광자원을 하나의 관광브랜드와 여행으로 연결하고 관광객의 체류와 소비가 경제 활성화로 이어지는 관광 기반을 만들어 ‘영암 관광 대전환’을 만들겠다는 구상이다.

이를 위해 올해 초 전담팀을 구성해 관광 자원 등을 분석하고 기본계획 수립부터 실행 체계 구축까지 단계적인 준비에 속도를 내고 있다.

관광 기획·홍보, 관광콘텐츠, 지역경제, 수용 태세, 기반시설, 환경 등 군정 전 분야를 관광과 연결해 100여개 실행 사업을 마련했고 ‘영암 방문의 해’ 이후에도 지속 가능한 관광 기반을 남긴다는 방향이다.

월출산을 비롯한 자연과 역사·문화, 음식, 사람 등 영암이 가진 다양한 매력을 ‘氣(기)’로 표현하고, 영암 여행을 통해 몸과 마음의 에너지를 다시 채운다는 의미의 ‘충전 氣 영암’을 방문의 해 핵심 브랜드로 구체화했다.

특히 계절별 대표 관광지와 관광상품을 선정하고 먹거리·볼거리·잘 거리·체험 거리 등 기존 관광자원을 하나의 여행 동선으로 연결해 체류형 관광구조를 만드는 데 초점을 맞췄다.

왕인 관련 인물 콘텐츠와 구림지역 자원, 철도관광·관광택시, 상대포 야간프로그램 등을 주변 관광지와 체험·음식·숙박시설까지 유기적으로 연결해 머무르며 즐길 수 있는 체류형·연계형 관광코스도 발전시킬 계획이다.

또 주요 행사와 관광 정보, 관광상품 등을 한곳에서 확인할 수 있도록 ‘영암 방문의 해’ 전용 홈페이지 구축을 추진해 영암 방문으로 이어지는 관광 정보 접근성도 높일 계획이다.

영암군은 관광업계, 전문가 등 다양한 지역민이 참여하는 ‘방문의 해 군민추진단’을 10월까지 구성해 민·관 협력체계를 확대하는 한편 오는 30일 군민의 날 행사에 ‘영암 방문의 해’를 선포하고 군민 참여와 대외홍보를 본격화할 계획이다.

영암 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“종로 100일… 새로운 내일 위한 시간” [현장

유찬종 구청장 소통라운지 운영

“사고파는 공간서 교류의 장으로”… 광진 전통시장들

중곡제일시장 찾은 김경호 구청장

‘이토록 창의적인 성수’ 23만 몰렸다

‘크리에이티브×성수’ 최대 인파 미디어아트·무용·강연·투자유치 유보화 “기업·창작자·시민 연결”

양천 ‘2호선 신정지선 연장’ 촉구

김포시와 대광위에 연장안 제출 이기재 “신월동 교통난 해결 위해”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr