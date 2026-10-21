서울Pn

검색

서울시, 성동구치소터에 청소년디지털·문화거점 추진

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘10월 종로’엔 고르는 재미가 있다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

해산물·참치 해체·경매 체험…  노량진에 진짜 바

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

6차선 도로에서 즐기는 ‘양천가족 거리축제’…소유

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

울산경제자유구역청, ‘2026 대한민국 미래모빌리티엑스포’ 참가…투자유치 총력

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

울산경제자유구역청


울산경제자유구역청은 24일까지 나흘간 대구 엑스코(EXCO)에서 열리는 ‘2026 대한민국 미래모빌리티엑스포(DIFA 2026)’에 참가해 울산의 전략 산업 경쟁력과 투자 환경을 집중 홍보한다고 21일 밝혔다.

울산은 기존 자동차·부품 제조 기반을 토대로 전기차와 친환경차, 이차전지는 물론 도심항공교통(UAM)까지 산업 영역을 빠르게 확장하고 있다.

특히 울산경제자유구역은 미래모빌리티, 미래화학신소재, 수소·저탄소에너지를 3대 핵심 전략산업으로 지정하고, 하이테크밸리와 R＆D비즈니스밸리를 중심으로 기업 투자와 연구개발(R＆D)을 긴밀히 잇는 클러스터를 구축해 왔다.

이차전지 분야에서도 삼성SDI를 비롯한 주요 배터리 완제품 및 소재 기업군과 울산과학기술원(UNIST) 등 전문 연구기관을 유기적으로 연계해 원소재·부품부터 배터리 제조, 차세대 기술 연구까지 아우르는 완결형 산업 생태계 조성에 속도를 내고 있다.

울산경자청은 이를 발판 삼아 관련 기업 유치와 기술 협력을 이끌어내고, 울산을 미래 모빌리티 산업의 글로벌 핵심 거점으로 다진다는 구상이다.

행사 기간 울산경자청은 홍보관을 찾는 기업들을 대상으로 기업별 투자 계획과 업종에 최적화된 경제자유구역 및 기회발전특구 제도, 세제 감면 등 각종 인센티브를 안내한다.

아울러 산업단지 입주와 공동 R＆D 협력 등 구체적인 사업 검토로 이어질 수 있도록 1대1 맞춤형 투자 상담을 적극 진행할 계획이다.

이경식 울산경제자유구역청장은 “이번 전시회를 통해 울산의 독보적인 투자 환경을 널리 알리고, 국내외 유망 기업들과의 교류를 넓혀 실질적인 투자유치 결실을 맺을 수 있도록 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

울산 조원일 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정동의 빛, 10월의 마지막 밤 밝힌다[현장 행정]

‘정동야행’ 홍보한 김길성 구청장

성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급

정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보

용산구, 핼러윈 인파 안전관리에 2500여명 투입한

오는 23일~다음달 1일 ‘특별대책기간’ 지정

온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초

임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr