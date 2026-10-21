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고화질 영상도 거뜬…인천지하철, 국내 최초 5G 와이파이

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인천지하철 2호선. 인천시 제공


인천지하철 1·2호선에서 이동 중 고화질 영상을 보거나 대용량 데이터를 이용하기가 한결 수월해졌다. 모든 객차의 와이파이 장비를 5G 기반으로 바꾸면서 다운로드 속도가 기존보다 약 2.6∼3.4배 빨라졌다.

인천교통공사는 과학기술정보통신부, 이동통신 3사와 함께 진행한 ‘지하철 와이파이 고도화 시범사업’을 마치고 서비스를 본격적으로 시작했다고 21일 밝혔다.

지하철 전 객차에 5G 기반 와이파이를 도입한 것은 전국에서 처음이다. 적용 대상은 인천 1호선 34편성 272량과 2호선 43편성 86량 등 모두 358량이다.

기존에는 객차 와이파이가 LTE 통신망을 통해 데이터를 주고받았지만, 이제는 5G 통신망을 이용한다. 객차 안의 무선접속장치(AP)와 낡은 전원케이블도 모두 교체했다.

이에 따라 평균 다운로드 속도는 기존 83.2Mbps에서 215∼285Mbps로 높아졌다.

공사는 출퇴근길 영상 시청은 물론 웹서핑과 사회관계망서비스(SNS), 대용량 자료 내려받기 등도 더욱 원활해질 것으로 기대했다. 장비 교체 과정에서는 통신 3사 간 전파 간섭을 줄이기 위한 사전 점검도 진행했다.

공사 관계자는 “관계 기관과 통신사의 협력으로 시민들이 체감할 수 있는 통신 서비스를 제공하게 됐다”며 “앞으로도 안전하고 편리한 도시철도 이용 환경을 만들겠다”고 말했다.

강남주 기자
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