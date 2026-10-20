평화누리길 완주자, ‘수제 호패·족자 증서’ 받는다…경기관광공사, 기념품 추가



평화누리길 완주증서 및 수제호패. 경기관광공사 제공

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경기도와 경기관광공사가 가을 걷기 여행철을 맞아 평화누리길 전 코스 완주자 기념품으로 수제 호패와 족자 증서 등을 추가했다.평화누리길은 김포, 고양, 파주, 연천 등 접경지역 4개 시·군을 잇는 총 12개 코스(약 189km)의 대표 도보여행길이다.기존 제공되던 마스터 배지 및 코스별 핀배지와 함께 새로 추가된 완주 기념품은 파주 헤이리 예술마을 목공방과 협업해 제작한 전통 목공예품 ‘수제 완주호패(가방걸이)’와 완주의 명예와 품격을 높여줄 전통 형식의 ‘족자형 완주증서’ 등 전통 방식의 공예품으로 소장 가치를 대폭 높였다.지급 대상은 전 코스를 처음 완주한 ‘첫 완주자’와 과거 완주 이후 최근 전 코스를 다시 걷고 새롭게 인증을 신청하는 ‘재완주자’다.현장 방문자를 위한 ‘맞춤형 각인 서비스’도 제공한다. 연천에 있는 평화누리길 거점센터인 ‘어울림센터’에서 수제 호패에 완주자 성함, 완주번호, 완주일자를 새겨준다.경기관광공사 관계자는 “도보여행객들이 땀 흘려 새긴 수많은 발자국과 특별한 추억을 보다 뜻깊게 기념할 수 있도록 세상에 단 하나뿐인 정성 어린 선물로 완주 기념품을 제작했다”며, “평화누리길 완주에 도전하시는 많은 분들이 연천 어울림센터에 방문해서 나만의 각인 호패와 품격 있는 족자 완주증서를 만나보길 바란다”라고 말했다.안승순 기자