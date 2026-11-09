손배찬 시장 “AI·평화 생태계 구축… 파주 운명 바꾸는 전환점 만들 것”

첨단산업도시 띄워 개성공단 연계

주거용지에 8000가구 공급도 검토

남부·북부 특구로 ‘자족도시’ 도약



손배찬 경기 파주시장

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“남북 관계가 풀리기만 기다릴 수는 없습니다. 파주부터 첨단산업 기반을 갖춰 평화를 경제와 일자리로 바꾸겠습니다.”손배찬 경기 파주시장은 9일 서울신문과의 인터뷰에서 “평화경제특별구역을 파주의 운명을 바꿀 전환점으로 만들겠다”며 이같이 밝혔다. 지난 7월 취임한 그는 북부 평화경제특구와 남부 경제자유구역을 민선 9기 핵심 사업으로 추진하고 있다.손 시장이 구상하는 평화경제특구는 남북 교류 재개만 기다리는 사업이 아니다. 남북 관계와 상관없이 경쟁력을 갖춘 첨단산업도시를 먼저 만들고, 향후 교류가 재개되면 개성공단 등과 연계한다는 구상이다.그는 “과거에는 북한 인력을 활용해 남북이 함께 성장하는 방안을 생각했지만 지금은 상황이 달라졌다”며 “우선 파주에 기업과 일자리를 모아 독자적으로 성장할 수 있는 기반을 갖춰야 한다”고 말했다.특구 예정지는 파주읍·문산읍·월롱면 일원 6.9㎢로, 여의도 면적의 약 2.4배다. 약 2조원을 들여 2개 산업지구와 복합지구, 문화관광지구, 남북물류지구 등 5개 지구로 개발할 계획이다.손 시장은 핵심 산업으로 인공지능(AI)을 꼽았다. 그는 “AI를 빼고 첨단도시를 말하기 어려운 시대”라며 “대표 기업을 먼저 유치하고 관련 기업이 뒤따라 들어오는 산업생태계를 만들겠다”고 강조했다. LG디스플레이와 협력업체 등 기존 산업기반과도 연계할 방침이다.최근까지 약 290개 기업이 입주 의향서를 제출했다. 국내 유명 P사도 사업시행 참여를 검토하는 사전 의향서를 냈다. 다만 입주나 사업 참여가 확정된 것은 아니며 특구 지정 이후 공모와 평가를 거쳐 사업시행자를 선정한다.입지는 경의선 철도와 기업 활동 여건을 함께 고려해 정했다. 손 시장은 “북한과 너무 가까우면 군사시설 규제가 많고 남북 관계 변화에도 영향을 받기 쉽다”며 “철도를 이용할 수 있으면서 기업 유치가 비교적 자유로운 문산과 파주읍 사이를 선택했다”고 설명했다.특구에는 약 33만㎡의 주거용지를 마련해 8000가구가량을 공급하는 방안도 검토하고 있다. 그는 “기업만 들어와서는 자족도시가 될 수 없다”며 “근로자가 직장 가까이 정착할 수 있도록 주택을 공급하되 문산·파주읍 구도심에 미치는 영향은 최소화하겠다”고 말했다.파주시는 이와 별도로 교하동 일대에 경제자유구역을 추진하고 있다. 평화경제특구가 경의선과 남북 물류 기능을 활용한 북부 성장거점이라면 경제자유구역은 자유로와 수도권 광역급행철도(GTX)-A, 운정테크노밸리를 기반으로 한 직주근접형 첨단산업도시다.손 시장은 “남부에는 글로벌 첨단기업과 연구개발 기능을, 북부에는 산업·물류·관광 기능을 배치하겠다”며 “두 특구를 연결해 운정과 중부·북부지역이 함께 성장하는 자족도시를 만들겠다”고 말했다.한상봉 기자