이희원 서울시의원 “통학로 안전 대책 구체화하고, 학교 현장 고충 신속 해결해야”

흑석동 통학로 개선 위한 학부모 의견 수렴·현장 협의 요청… 부교육감 20일 현장점검 동행

드롭존 설치 수요와 학교별 여건 파악해 안전한 승하차 공간 확보 촉구

서울체육고 갑질 의혹 사실관계 확인과 피해 호소 교직원 보호조치 요구



질의하는 이희원 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 교육위원회 이희원 부위원장(국민의힘, 동작4)은 지난 12일 열린 서울시교육청 행정사무감사 종합감사에서 통학로 안전과 드롭존 확보, 서울체육고등학교 교직원 고충 처리 문제를 질의하고 구체적인 개선 대책을 요구했다.이 의원은 먼저 부교육감에게 흑석동 학교 주변 통학환경을 학부모와 함께 살피고 실효성 있는 대안을 마련해달라고 당부했다. 재개발과 도로 공사로 통학 여건이 계속 달라지는 만큼, 일회성 점검만으로 안전을 판단하기보다 학생들이 실제로 다니는 길과 학부모들의 우려를 충분히 확인해야 한다는 취지다.특히 은로초등학교 후문 개방 요구와 관련해 학부모 의견을 직접 듣는 자리를 마련하고, 개방이 어렵다면 통학 불편과 위험을 줄일 다른 방안도 제시해달라고 요청했다. 부교육감은 후문 개방 문제를 다시 검토하고, 오는 20일 현장점검에 동행해 협의하겠다고 답했다.이어 이 의원은 학생들이 차량에 안전하게 타고 내릴 수 있는 ‘드롭존’ 확충을 주문했다. 드롭존은 승하차 위치와 이용시간, 정차 방법 등을 정해 관리하는 구역으로, 학교 앞 무질서한 정차를 줄이고 학생을 안전한 보행로로 연결하기 위한 공간이다.교육청이 제출한 학교안전공제회 자료에 따르면 통학로 주변 교통사고는 2024년 43건, 2025년 24건, 올해 9월 18일까지 13건이 접수됐다. 전체 80건 가운데 차량과 보행자 간 충돌 사고는 38건, 중상 사고는 6건에 달했다. 이 의원은 승하차 지점부터 교문으로 이어지는 동선까지 면밀히 살펴야 한다고 강조했다. 아울러 서울시가 어린이승하차구역 설치를 주도하더라도 학교의 실제 수요를 파악하는 교육청의 역할이 매우 중요하다고 지적했다. 이어 이 의원은 학교별 승하차구역 설치 현황과 미설치 사유, 학부모 수요를 정확히 분석하고 서울시 및 경찰 등 관계기관과의 협력을 강화할 것을 요구했다. 특히 학교 밖 공간 확보가 여의찮을 경우 보행자의 안전과 학교 구성원의 의견을 충분히 검토해 부지 내 설치 가능성도 함께 타진해 볼 것을 제안했다.서울체육고등학교 교장의 갑질 및 직장 내 괴롭힘 의혹과 관련해서도 교육청의 대응 실태를 강하게 질타했다. 이 의원은 교직원들로부터 초과근무 불인정, 연가·병가 및 연수 제한, 학생과 학부모를 상대로 한 특정 교사 비방, 운동부 지도자 선발 과정의 부당 개입 등 구체적인 제보를 접수했다고 밝히며 철저한 진상 조사를 촉구했다.특히 교사들이 지난 2월부터 교육청에 고충을 호소해 왔다는 제보를 언급하며, 처리가 지연되는 동안 피해 교직원에 대한 보호 조치가 적절히 이뤄졌는지 따져 물었다. 진상 조사와는 별개로 추가 피해를 방지하기 위한 실효성 있는 보호 및 분리 조치가 시급하다고 강조했다. 이에 서울교육청 교육정책국장은 장학을 통해 관련 내용을 점검했으며, 종합적인 결과를 바탕으로 필요한 조처를 마련해 보고하겠다고 답변했다.이희원 의원은 이번 행정사무감사를 마무리하며 “이번 감사를 통해 디벗, 전자칠판 보급과 같은 교육청의 굵직한 현안 사업부터 학교 안전까지 교육행정의 전반을 짚으며 보완이 필요한 부분을 지적했다”며 “감사에서 문제를 제기하는 것에서 그치지 않고, 현장에서 보내주신 의견이 실질적인 변화로 이어지도록 후속 조치와 예산 반영까지 책임 있게 살피겠다”고 밝혔다.류정임 리포터