산업·물류·관광 잇는다…경남 철도망 788㎞ 확충 도전

5차 국가철도망에 11개 노선·788㎞ 건의

우주항공·물류 거점 연결, 지역 성장 기반



제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 대국민 의견수렴 행사 모습. 2026.11.13. 경남도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남도가 제5차 국가철도망 구축계획(2026∼2035)에 도내 신규 철도 노선 11개를 반영해 달라고 정부에 거듭 요청했다.북극항로 개척과 우주항공산업 육성, 서부경남 관광 활성화 등을 뒷받침하려면 산업·물류 거점을 연결하는 철도망 확충이 필요하다는 주장이다.경남도는 13일 서울 전문건설회관에서 열린 제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴 행사에서 도내 주요 건의 노선의 필요성을 설명했다고 밝혔다.이날 최만림 도 혁신성장부지사는 동영상과 현장 발표를 통해 경남 철도 인프라가 지역 산업 규모에 비해 부족한 현실을 짚고, 국가균형발전과 주요 국정과제 실현을 위한 철도망 확충을 강조했다.도는 앞서 총연장 788㎞에 이르는 신규 노선 11개를 국가철도망 구축계획에 반영해 달라고 국토교통부에 건의했다.핵심 노선은 동대구~창원~가덕도신공항 고속화철도(84㎞), CTX진해선(창원중앙역~진해신항~가덕도신공항·38㎞), 사천 우주항공선(진주역~우주항공청~삼천포·27㎞), 대전~남해선(203㎞) 등이다.동대구~창원~가덕도신공항 고속화철도와 CTX진해선은 진해신항과 가덕도신공항을 연결해 항만·공항·철도를 잇는 트라이포트 물류 기반을 강화하는 노선이다.사천 우주항공선은 진주·사천을 중심으로 우주항공산업 접근성을 높이고 대전~남해선은 중부권과 남해안 관광벨트를 연결해 서부경남 인구감소지역에 활력을 불어넣는 역할을 할 것으로 도는 기대하고 있다.이날 발표에서는 지역 주민과 산업 현장의 목소리도 담았다. 창원국가산단 직장인과 진해 구도심 주민, 사천 우주항공 분야 청년들이 기업 활동에 필요한 교통망과 도심 철도 문제, 산업단지 접근성 개선 등을 요구하는 내용을 영상으로 소개했다.최 부지사는 “철도는 지방소멸을 막는 제1의 필요 조건이자 국가의 미래를 여는 선제적 투자”라며 “‘5극 3특’의 성공을 위해 경남의 건의 노선을 제5차 국가철도망 구축계획에 적극 반영해 달라”고 요청했다.국가철도망 구축계획은 정부가 10년 단위로 수립하는 고속·일반·광역철도 건설 관련 법정계획으로, 노선이 계획에 반영돼야 후속 사업 추진이 가능하다. 경남도는 앞으로 공청회와 최종 고시까지 관계기관과 협의를 이어갈 계획이다.창원 이창언 기자