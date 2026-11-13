노연수 서울시의원 “한강버스 실제론 ‘0.17’ 낙제점, 정작 배는 뺀 경제성(B/C) 1.56은 허상”

타당성 조사 수행 교수 출석시켜 ‘의뢰처 안내에 따른 공항 지침 적용’ 및 ‘18일 단기 산출’ 경위 확인
감사원·LIMAC 기준 배 구입비 포함하자 B/C 0.17 폭락… 증인도 “대중교통 실현 어려운 수치” 인정
서울시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사 보충감사에서 한강버스 타당성 조사를 수행한 김도경 교수(서울시립대)를 증인으로 출석시켜, 사업 경제성 분석(B/C)의 적용 기준과 산출 경위를 면밀히 점검했다.
노 의원은 질의에서 타당성 조사 당시 도로·철도 지침이 아닌 인프라(선착장) 중심의 ‘공항 지침’을 적용한 배경을 집중적으로 확인하였다. 당초 증인은 본인의 전문적 판단에 따라 공항 지침을 적용했다고 설명하였으나, 노 의원의 거듭된 질의 과정에서 의뢰처인 한국종합기술로부터 “이 사업은 선착장 조성사업이라는 안내를 받았다”고 답변했다.
노 의원은 과업 착수 요청 후 단 18일 만에 1차 투자심사 결과인 B/C 2.58이 도출된 점을 짚으며 충분한 검토가 이루어졌는지 의문을 제기했다. 1차 투심에서 2.58이었던 B/C 값은 2차 투심 1.71, 최종 용역 1.56으로 지속해서 하락했으며, 외부 전문가 자문회의에서도 편익과 비용 항목을 일치시켜야 한다는 의견이 제기되었음에도 선박 도입 비용은 끝내 반영되지 않았다.
노 의원은 감사원 감사 및 한국지방행정연구원(LIMAC) 질의 회신 결과를 인용하며 한강버스가 없는 상태에서 선착장을 신축하는 패키지 사업임에도 선박 구입비를 제외한 것은 구조적 오류이며, 이를 반영할 경우 B/C 값은 0.17까지 떨어진다고 지적했다.
이에 대해 증인인 김도경 교수는 “B/C 0.17 결과를 알고 있으며, B/C 값만 놓고 보았을 때 대중교통 수단으로서 실현이 어려운 낮은 수치”라고 답했다. 아울러 해외 사례를 포함해 B/C 0.2 미만으로 사업이 추진된 사례를 아느냐는 질문에도 “아는 한도에서는 떠오르는 사례가 없다”고 설명했다.
류정임 리포터