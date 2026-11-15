‘울릉도 오징어’는 옛말… 어획량 25년 새 99% ↓

수온 상승·中 조업에 어민 위기

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오징어의 섬 울릉도에서 오징어가 자취를 감추고 있다.15일 경북 울릉군에 따르면 울릉도 지역 오징어 어획량은 2000년 1만 1315t에서 2015년 1852t, 2020년 1172t으로 지속적으로 감소했다. 특히 지난해에는 141t까지 떨어져 2000년과 비교하면 98.8%나 급감했다. 이는 25년 만에 어획량이 사실상 100분의 1 수준으로 쪼그라든 수치다.올해 들어서도 9월까지 어획량이 54t에 그쳐 회복 기미를 보이지 않고 있다. 오징어 어획량 감소의 주요 원인으로는 해수 온도 상승에 따른 해양생태계 변화와 남획, 중국 어선의 조업 등이 꼽힌다. 국립수산과학원은 오징어의 주요 서식지인 동해 남부 연근해의 수온 상승에 주목하고 있다. 오징어가 주로 서식하는 수심 50m의 평균 수온(12~18도)과 표층 수온(15~23도)이 과거보다 높아지면서 국내 해역에서 성장하던 오징어들이 상대적으로 수온이 낮은 러시아 등 북쪽 해역으로 이동한 것으로 분석된다.울릉지역 어업 기반도 빠르게 위축되고 있다. 오징어잡이를 포기하거나 다른 어종으로 전업하는 어선이 늘고 있으며, 오징어를 중심으로 형성됐던 지역 수산업 생태계에도 비상이 걸렸다. 지역에서는 대체 어종 개발과 새 소득원 확보, 맞춤형 지원이 필요하다는 지적이 나온다.울릉 김상화 기자