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‘KTX·SRT 통합 효과’… 전남광주 철도 이용객 두달 간 9.2%↑

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日 최대 7333석 추가, 311만명 이용

지난 9월 KTX와 SRT 고속철도 통합으로 호남·전라선 고속열차 운행이 늘면서 9~10월 두 달간 광주송정역 등 전남광주 지역 주요 역사의 열차 이용객이 전년보다 9.2% 증가한 것으로 나타났다. 통합의 효과가 이용객 증가로 반영됐다는 평가다.

15일 전남광주통합특별시에 따르면 고속철도 통합으로 호남선은 하루 운행 횟수가 주중(월~목) 95회에서 100회로, 주말(금~일) 96회에서 100회로 늘어 하루 최대 4822석이 추가 공급되고 있다. 전라선도 주중 40회에서 45회, 주말 45회에서 54회로 늘어 하루 최대 2511석이 늘어났다.

철도 운행 증가로 좌석 공급이 늘면서 전남광주 지역 주요 역사의 열차 이용객도 증가했다. 광주송정·목포·나주·순천·여수엑스포역 등 지역 5개 주요 역사의 올해 9~10월 이용객은 311만 5574명으로, 지난해 같은 기간보다 26만 1320명(9.2%) 늘었다.

증가 수치는 고속열차뿐 아니라 새마을·무궁화호 등 일반열차 이용객을 모두 포함한 것이다.

시는 2028년 말 평택~오송 2복선화 개통과 변전소 개량으로 고속열차 추가 투입 여건이 마련되는 만큼 늘어나는 운행 물량이 호남·전라선에 우선 배정될 수 있도록 국토교통부 등 관계기관에 건의할 방침이다.


전남광주 홍행기 기자
2026-11-16 19면
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