호남 ‘반도체 심장부’ 도약… 일자리·협력기업 뿌리내린다[서남권 반도체 클러스터 점검]

<하> 호남의 새 성장 기회



민형배(가운데) 전남광주통합특별시장과 홍지선(오른쪽) 국토교통부 장관이 지난달 15일 광주 군공항 탄약고 이전 예정지를 찾아 호남권 반도체 클러스터 부지를 점검하고 있다.

전남광주통합특별시 제공



호남권 반도체 클러스터가 들어설 광주 군공항 전경. 삼성전자와 SK하이닉스는 총 800조원을 들여 반도체 팹 4기를 조성한다는 계획을 발표했다.

전남광주통합특별시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15일 반도체 업계 등에 따르면 인공지능(AI) 챗봇 ‘클로드’ 개발사인 앤트로픽은 지난달 26일 미국증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO)를 위해 제출한 증권신고서에서 ‘고대역폭메모리(HBM) 공급 부족’을 주요 위험 요인으로 꼽았다. 고성능 메모리의 대부분을 생산하는 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론 등 메모리 반도체 3사의 고대역폭메모리 공급이 급증하는 AI 수요를 따라가지 못할 가능성이 크다는 것이 요지다. 이들 기업이 급증하는 수요에 대응하기 위해 생산능력을 확대하고 있지만 공급 증가 속도가 폭증하는 수요를 충족할 만큼 빠를지는 불확실하다는 것이다.SK하이닉스는 같은 달 28일 분기 매출 100조원을 처음으로 돌파하며 ‘AI투자 확대에 따른 메모리 공급 부족 현상이 오는 2030년까지 이어질 것’으로 전망했다. 기존에 확보해 놓은 장기공급계약과 현재 협의 중인 수요를 합치면 향후 3년간 생산할 D램과 HBM(고대역폭메모리) 물량이 사실상 완판됐다는 설명이다.삼성전자도 지난달 29일 공시를 통해 ‘AI 반도체 주도권 강화’를 위해 올해 반도체 부문에 77조원을 투자하는 등 역대 최대 규모의 시설투자를 단행한다고 밝혔다. 전체 시설투자(CAPEX)에 총 84조 4000억원을 집행할 예정으로, 이는 지난해 시설투자 규모인 52조 7000억원보다 무려 60%가량 늘어난 수치다.‘챗GPT의 아버지’로 불리는 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)도 지난달 31일 1박2일 일정으로 한국을 방문, 삼성그룹 주요 계열사 사장단과 최태원 SK그룹 회장을 잇따라 만나 협력관계를 강화했다. 세부 논의 내용은 공개되지 않았지만 HBM 공급과 서남권AI 데이터센터 구축 등 기존 협력 사업의 진행 상황과 향후 확대 방안을 논의했을 것으로 분석된다.공급 부족의 해법은 결국 증설이다. 그러나 수도권은 전력과 용수 여건상 추가 증설에 분명한 한계가 있는 것으로 평가되고 있다. 정부가 지난 6월 호남권에 800조원 규모의 메모리 팹 4기 조성 계획을 발표하고, 이어 7월에는 광주 군공항 부지를 ‘호남권 반도체 클러스터’ 부지로 확정한 배경이다.반도체 산업 호황의 한 축인 ‘첨단 패키징’ 증설사업은 이미 광주에서 시작되고 있다. 앰코는 지난달 19일 광주공장에서 3조원 규모의 ‘첨단 반도체 신규 제조라인 착공식’을 열었다. 외국인투자기업 단일 투자로는 국내 최대 규모다. 앰코는 이틀 뒤인 지난달 21일에는 엔비디아와 13억달러 규모의 ‘한국 내 생산능력 확대 계약’을 발표했다.반도체 산업단지 조성의 열매는 지역 일자리 창출과 관련 산업 확대, 지역 경제 활성화로 이어질 전망이다. 호남권 반도체 클러스터 1·2단계에만 2만 3000명의 전문인력이 필요하다. 반도체 팹 1기를 짓는 데 투입되는 공사 인력 2만 3000여명은 별도다. 반도체 팹이 들어설 광주 군공항 부지는 주변 확장성이 크다는 점에서 향후 반도체 팹 증설과 협력기업 유치 여지도 크다는 분석이 나온다. 지역 교육 현장에서도 반도체 관련 마이스터고 경쟁률이 급등하는 등 반도체 산업을 ‘절호의 기회’로 보는 분위기가 확산하고 있다.호남권이 주목받는 배경에는 대규모 산업용지와 풍부한 에너지 공급 역량이 자리 잡고 있다. 반도체 생산시설은 ‘안정적인 전력 공급과 충분한 용수, 넓은 부지’라는 필수 조건을 장기간 확보할 수 있어야 한다. 또 생산시설을 적기에 조성하려면 대규모 기반 시설 구축과 신속한 인허가 그리고 전문인력 확보도 함께 이뤄져야 한다. 기업 투자와 입주를 뒷받침할 적극적인 행정 지원, 그리고 교육·주거·문화시설 분야에서 모두가 만족할 수 있는 정주 여건도 필수다.정부는 호남지역을 국가 전략 메가프로젝트의 핵심 입지로 지정해 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등 첨단 산업의 새로운 거점으로 육성하고 있다. 전남광주통합특별시도 지난 7월 1일 출범과 함께 ‘반도체 전략투자 지원 조례’를 제정하고 반도체산업지원실을 중심으로 기업별 전담 창구를 운영하는 등 행정력을 집중하고 있다.민형배 시장은 “전 세계가 첨단 메모리를 찾는 지금, 호남에는 새로운 반도체의 시간이 찾아왔다”며 “호황의 열매가 일자리와 협력기업으로 지역에 뿌리내릴 수 있도록 통합시는 전격전을 통해 한 발 앞서 준비하겠다”고 힘주어 말했다.전남광주 홍행기 기자