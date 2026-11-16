이종민 서울시의원 “손목닥터9988·서울체력장, 시민 건강증진에 기여… 이용 편차 줄이고 운영 내실 다져야”

제340회 정례회 행정사무감사에서 손목닥터9988 챌린지 운영 및 서울체력장 이용 실태 점검

서울체력장 만족도 96% 이상… 터별 일평균 이용자 92명에서 한 자릿수까지 격차 확인

고립·은둔 청년 챌린지 효과성 점검 및 지역경제 연계 확대… “좋은 사업인 만큼 부족한 부분 보완해야”



질의하는 이종민 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 보건복지위원회 이종민 의원(국민의힘, 비례)은 제340회 정례회 시민건강국 행정사무감사에서 서울시 손목닥터9988과 서울체력장의 운영성과를 긍정적으로 평가하면서, 시민들의 이용 편의와 사업 효과를 높이기 위한 개선방안을 점검했다.이 의원은 손목닥터9988 걷기 챌린지의 일환인 고립·은둔 청년 대상 프로그램의 운영 실태와 효과를 집중적으로 점검했다. 청년들의 사회활동 참여를 이끄는 사업 취지에는 공감을 표하면서도, 실질적인 참여 성과와 정책 효과를 검증할 수 있는 구체적인 평가 지표 마련이 필요하다고 강조했다.지역 상권과 연계한 챌린지 확대 방안도 주문했다. 서울 명소 및 전통시장 걷기 등 기존 사례를 바탕으로 시민 건강 증진과 소상공인 매출 활성화를 동시에 꾀해야 한다고 짚었다. 특히 남대문시장 ‘서울 달빛 미식회’ 같은 야간경제 활성화 사업과 프로그램을 결합해 정책 간 시너지를 극대화할 것을 제안했다.서울체력장에 대해서는 높은 시민 만족도를 확인하면서도 운영방식의 개선 필요성을 짚었다. 서울시 이용실태조사에서 시설·장비에 대한 ‘보통 이상’ 응답은 96.1%로 나타났다. 다만 센터별 예약시간이 30분·40분·1시간 단위 등으로 달라 이용 기회에 차이가 발생할 수 있다며, 운영방식을 개선할 필요가 있다고 강조했다.센터별 이용실적 격차도 확인했다. 이 의원은 은평구 서울체력장의 일평균 이용자가 92명인 반면, 용산구와 동작구는 각각 7명과 9명에 그친 사례를 제시했다. 이에 운영 여건과 이용실적 차이가 발생하는 원인을 살펴보고, 이용자가 많은 센터의 운영사례를 참고해 개선할 필요가 있다고 강조했다.끝으로 이종민 의원은 “손목닥터9988이나 서울체력장은 시민들의 건강증진을 위해 좋은 사업이라고 생각한다”며, 사업 추진 과정에서 시행착오와 개선할 부분이 있을 수 있다고 밝혔다. 이어 “그런 부분들을 최대한 보완해 더 나은 서울시민의 건강을 위해 힘써주시기 바란다”고 당부하며 질의를 마무리했다.류정임 리포터