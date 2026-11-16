이영남 서울시의원 “지하철 에스컬레이터 고장·수리비 급증… 사전 예방 관리해야”

최근 5년간 신규 승강기 설치 급감… 엘베 21대→1대, 에스컬레이터 31대→4대

에스컬레이터 고장 연평균 155.2건(엘베의 4.6배)… 수리비 매년 70억원 상회



질의하는 이영남 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이영남 의원(더불어민주당, 동대문구1)은 지난 10일 제340회 정례회 서울교통공사 대상 행정사무감사에서 지하철 승강기(엘리베이터·에스컬레이터)의 신규 설치 실적은 크게 감소한 반면, 에스컬레이터 고장과 수리비용은 매년 증가하고 있는 문제를 지적했다.이 의원이 서울교통공사로부터 제출받은 자료에 따르면, 엘리베이터 신규 설치 대수는 2024년 21대에서 2025년 6대, 2026년 1대로 가파르게 감소했다. 에스컬레이터 역시 2023년 31대에서 2024년 9대, 2025년 6대, 2026년 4대로 큰 폭의 감소세를 보였다.신규 설치가 위축되는 것과 달리 기존 승강 시설의 고장은 오히려 증가하는 추세다. 최근 5년간(2022년~2026년 8월) 총고장 건수는 에스컬레이터 776건, 엘리베이터 169건으로 집계됐다. 특히 에스컬레이터는 연평균 155.2건의 고장이 발생해 엘리베이터(연평균 33.8건)보다 약 4.6배 빈번했다. 나아가 올해는 8월 말 기준 벌써 181건이 발생해 2024년(135건)과 2025년(154건)의 연간 고장 건수를 이미 넘어섰다.이에 따른 수리비용 부담도 막대하다. 유지관리용역 부품교체 비용을 기준으로 엘리베이터 수리비는 2023년 10억원을 넘어선 이후 매년 증가세(2026년 8월 기준 14억 1600만원)를 보이고 있으며, 에스컬레이터 수리비는 2024년 78억 3100만원, 2025년 73억 3100만원, 2026년 8월 기준 75억 800만원으로 3년 연속 70억원을 웃돌았다. 최근 5년간 양 승강기 수리비 합계만 약 389억 5700만원(E/L 59억 2200만원, E/S 330억 3500만원)에 달한다.이영남 의원은 “교통약자 이동권 보장과 시민 편의 증진을 위한 승강기 확충이 위축된 가운데, 매년 수십억 원의 수리비를 지출하면서도 고장이 반복된다면 공사의 유지관리 방식 자체를 점검해야 한다”고 지적했다.이어 “고장이 날 때마다 부품을 교체하는 사후 대응 방식에서 벗어나 기종·부품별 반복 고장 여부, 설치 연식, 이용객 수, 특정 역사 집중도 등을 체계적으로 분석해야 한다”며 “시설별 사용 연수와 부품 수명을 종합 고려한 ‘사전 예방 중심의 유지관리 체계’를 조속히 구축해 달라”고 당부했다.류정임 리포터