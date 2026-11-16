이영남 서울시의원 “지하철 유상 역명병기 사업, 실적 급감·수의계약 편중… 적극적 영업·마케팅 전환 촉구”

2022년 18개역(75억원) → 2025년 4개역(12억원)으로 대폭 축소

전체 계약 38건 중 30건(약 79%) 2회 유찰 후 수의계약

소극적 입찰공고 방식 탈피해 역별 잠재 수요 발굴 및 적극적 영업 전략 주문



질의하는 이영남 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이영남 의원(더불어민주당, 동대문구1)은 지난 11일 제340회 정례회 서울교통공사 대상 행정사무감사에서 지하철 유상역명병기 사업의 지속적인 실적 감소 추세를 지적하고, 공사의 적극적 대처를 주문했다.이 의원이 서울교통공사로부터 제출받은 자료에 따르면, 유상 역명병기 계약 실적은 2022년 18개역(약 75억 3000만원)에 달했으나, 2023년 12개역(약 28억원), 2024년 3개역(약 14억 9000만원), 2025년 4개역(약 12억 6000만원)으로 규모와 금액 모두 큰 폭으로 감소했다.특히 이 의원은 잦은 유찰과 과도한 수의계약 비중을 핵심 문제로 지적했다. 전체 38건의 계약 가운데 경쟁입찰로 성사된 사례는 8건뿐이었으며, 약 79%에 달하는 30건은 두 차례 유찰을 거쳐 수의계약으로 맺어졌다. 시장의 관심이 부족하거나 책정된 기초금액과 입찰 기준이 현장 수요와 맞지 않다는 방증이다.이 의원은 올해부터 참여 대상을 중견기업에서 중기업과 벤처기업으로 넓혔지만, 문턱만 낮추는 수준으로는 한계가 있다고 꼬집었다. 이어 역사별 수요 진단과 기업·기관 맞춤형 홍보, 입찰 조건의 현실화 등을 전면적으로 재검토해야 한다고 강조했다.이영남 의원은 “공사의 재정 여건이 어려운 만큼 대규모 시설투자 없이도 부대수익을 창출할 수 있는 유상역명병기 사업의 활성화가 시급하다”며 “기존의 소극적인 입찰공고 방식에서 벗어나 공사가 직접 잠재 수요처를 발굴하고 영업하는 능동적 전략으로 전환해야 한다”고 당부했다.류정임 리포터