이용구 서울시의원 “서울런 12만명 중 실제 이용 2만 4000명 수준”… 공교육 연계·학습성과 재점검 촉구

대형 사교육업체 강의 지원 중심에서 벗어나 학교교육 보완·자기주도학습 지원 강화 주문

“멘토 중도이탈 이후 재매칭까지 관리해야”… 서울런 멘토링 품질·운영 투명성 강화 촉구



질의하는 이영구 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 행정자치위원회 이용구 의원(더불어민주당, 서대문구4)은 지난 12일 열린 평생교육국 행정사무감사에서 서울런의 실제 이용률과 공교육 연계 수준, 멘토링 품질 및 사업 성과지표를 집중 점검하며 단순 온라인 강의 제공을 넘어 학습자의 실질적인 성장을 지원하는 체계로 개선할 것을 주문했다.이 의원은 2025년 11월 발표된 연구 결과를 근거로, 서울런 지원 대상 약 12만명 중 실이용자가 약 2만 4000명에 불과한 현실을 꼬집었다. 메가스터디와 이투스 등 민간 사교육 콘텐츠에 막대한 예산을 들이고도 실제 활용도와 학습 효과가 뒷받침되는지 면밀한 검증이 시급하다는 지적이다. 아울러 EBS처럼 이미 구축된 무료 교육 플랫폼이 있는 만큼, 학교 교육이나 서울시민대학 등 기존 온라인 사업들과의 기능적 경계를 분명히 하여 예산 낭비성 중복 투자를 차단해야 한다고 역설했다.사업의 성과 측정 기준을 전면 재검토해야 한다는 목소리도 높였다. 단순히 대학 합격 실적이나 이용자 만족도, 사교육비 절감 수치만으로는 정책의 실효성을 온전히 입증할 수 없다는 판단에서다. 이 의원은 대학 진학 성과에는 공교육과 학생 본인의 역량 등 복합적인 변수가 작용하는 만큼 서울런만의 독자적인 기여도를 규명해야 한다고 강조했다. 이어 학습 역량 증진과 서울런 활용 사이의 실질적 인과관계를 객관적으로 분석하고, 공교육의 사각지대를 메울 수 있는 특화 콘텐츠를 확충할 것을 촉구했다.멘토링 사업의 관리의 투명성도 요구했다. 온라인 학습은 자기주도 학습습관이 부족한 학생에게 오히려 진입장벽이 될 수 있는 만큼 멘토 변경 횟수와 상담시간, 멘토·멘티 간 의사소통, 중도이탈 이후 재매칭 등 학습과정을 세분화해 관리해야 한다는 것이다.이 의원은 “서울런의 목적은 민간강의를 대신 결제해 주는 데 있는 것이 아니라 교육격차를 줄이고 학생이 스스로 학습할 수 있도록 돕는 데 있어야 한다”며 “공교육과의 연계를 강화하고 강의 제공 이후 실제 이용·학습지속·성취도까지 관리하는 학생 중심의 성과체계를 마련해야 한다”고 강조했다. 이어 학교 급식 등 교육현장의 재정사업도 부정사용과 잔반처리 비용 등 집행 실태를 면밀히 점검해 학생에게 돌아가는 교육재정의 효율성을 높여야 한다고 당부했다.류정임 리포터