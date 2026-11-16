유기훈 서울시의원 “어린이 전용 산분장지 홍보 부족… 존엄한 추모문화 조성해야”

용미1묘지 어린이 전용 산분장지 시범운영… 병원 등 의료기관 연계 홍보 필요

파주 소재 추모시설의 접근성 한계 지적… 지역별 이용 편의 개선 및 확대 검토 촉구

“단순한 유골 처리 공간 넘어 가족의 추억과 치유가 함께하는 추모공간으로 전환해야”



질의하는 유기훈 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 유기훈 의원(도봉구 제3선거구)은 지난 12일 서울시의회 교통위원회 서울시설공단 행정사무감사에서 어린이 전용 산분장지 시범사업의 홍보 부족과 접근성 문제를 지적하고, 고인의 존엄성을 지키면서 유가족의 추모와 치유를 돕는 새로운 장사문화 조성을 촉구했다.유 의원은 “서울시설공단이 추진 중인 용미1묘지 어린이 전용 산분장지 시범사업과 관련해, 새로운 장사방식이 도입됐음에도 시민들이 이를 충분히 알지 못하고 있다”라며 홍보체계 개선 필요성을 제기했다. 산분장은 화장한 유골의 골분을 지정된 장소에 뿌리는 자연친화적 장사방식으로, 관련 법령 개정에 따라 제도적 근거가 마련됐다. 서울시설공단은 용미1묘지에 어린이 전용 산분장지를 시범 조성해 운영하고 있다.유 의원은 사업 홍보 현황을 질의했고, 박효진 서울시설공단 추모시설운영처장은 “화장시설 이용자를 대상으로 안내문을 제공하고 언론 보도자료 등을 통해 홍보하고 있다”고 답변했다. 이에 유 의원은 “언론 보도나 화장시설 이용자를 대상으로 한 안내만으로는 필요한 시민들에게 정보를 충분히 전달하기 어렵다”라며, 시립병원과 일반병원 중환자실 등 의료기관을 통한 사전 안내체계 마련을 제안했다.또한 유 의원은 갑작스럽게 자녀를 잃은 유가족들이 경황이 없는 속에서도 충분한 정보를 안내받아 고인을 존엄하게 추모할 수 있도록 지원해야 하며, 제도를 만드는 것만큼 시민들이 이를 잘 알고 활용할 수 있도록 홍보하는 노력이 중요하다는 점을 역설했다.이어 어린이 전용 산분장지가 경기도 파주에 자리 잡고 있어 서울 동부권 같은 일부 지역에서는 접근성이 다소 떨어진다는 한계를 짚으며, 기존의 추모시설을 활용해 산분장 공간을 넓히고 지역별 이용 편의를 개선하는 방안을 적극 검토해 달라고 주문했다.아울러 유 의원은 기존의 단순한 유택동산 형태를 넘어 추모의 숲과 같은 풍부한 자연환경을 적극 활용한 공원형 추모공간을 조성하는 대안도 제시했다. 이는 단순하게 골분을 뿌리는 장소에 머무르지 않고, 유가족이 고인을 차분히 기억하며 마음의 위안을 얻을 수 있는 뜻깊은 공간으로 발전시켜야 한다는 취지를 담고 있다.마지막으로 해외의 메모리얼파크처럼 아름다운 자연 속에서 고인을 추억하고 가족들이 슬픔을 치유하는 공간이 필요하다고 언급하며, 산분장을 경제적 여건에 따른 선택이 아니라 존엄하고 보편적인 추모문화의 하나로 굳건히 정착시켜야 한다고 강조했다. 그리고 고령화에 따른 장사시설 수요 증가와 봉안시설 확보의 어려움 등을 언급하며, 산분장 이용 활성화를 위한 홍보예산 확대와 기존 추모시설의 활용방안 마련을 요청했다.유기훈 의원은 “장사문화도 시대 변화에 맞춰 단순한 안치와 관리 중심에서 고인을 존엄하게 기억하고 유가족을 위로하는 방향으로 발전해야 한다”며 “서울시설공단은 의료기관과 연계한 홍보를 강화하고, 기존 추모시설을 활용한 공원형 산분장 공간 조성 등 실질적인 개선방안을 마련해 달라”라고 당부했다.류정임 리포터