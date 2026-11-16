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김정애 서울시의원 “설치만 하면 끝인가… 흔들리는 피난사다리, 고령자·장애인은 어떻게 대피하나”

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내림식 사다리 흔들림 우려… 제품 승인기준에는 관련 안전규정 미비
“준공 후 확인하면 늦어… 설계·건축심의 단계부터 안전성 살펴야”


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지난 10일 열린 제340회 정례회 서울주택도시개발공사(SH) 행정사무감사에서 질의하는 김정애 의원. 서울시의회 제공


서울시의회 김정애 의원(더불어민주당, 관악4(신원동,서원동,서림동,대학동,삼성동)은 지난 10일 열린 제340회 정례회 서울주택도시개발공사(SH) 행정사무감사에서 재개발 임대주택에 설치된 하향식 피난구 사다리의 흔들림 문제를 지적하고, 설계와 건축심의 단계부터 실제 사용상 안전성을 확인해야 한다고 요구했다.

하향식 피난구는 화재 등 비상상황에서 아래층으로 대피하기 위한 시설이다. 서울시와 SH는 설계도면 검토, 공사 중 점검, 준공 전 하자 점검 등 단계별 검사를 시행하고 있다.

김 의원은 일부 내림식 사다리에서 여전히 흔들림 현상이 발생한다는 점을 지적하며, 형식적인 설치 여부 확인을 넘어 실제 작동 상태와 이용 안정성까지 철저히 점검할 것을 촉구했다.

특히 서울주택도시개발공사(SH) 임대주택에는 고령자와 장애인 같은 재난 취약계층이 다수 거주하므로 긴급 대피 시 더 큰 어려움에 직면할 수 있음을 강조하며, 그간의 정기점검 과정에서 흔들림 문제가 발견되었는지 따져 물었다.

현행 제품 승인기준에는 흔들림을 방지할 구체적인 안전규정이 미비한 상태라며, 준공 이후의 점검에만 의존하는 방식으로는 입주민의 안전을 온전히 담보하기 어렵기 때문에 설계 단계부터 안전성을 면밀히 검증할 수 있도록 관련 제도를 보완해야 한다고 요구했다.

김 의원은 이미 준공된 뒤 현장에서 문제를 발견하는 방식에는 한계가 있다며, 건축심의나 설계 단계부터 사다리의 작동 상태와 흔들림 여부를 확인할 수 있도록 관련 항목을 반영해야 한다고 지적했다.

김정애 의원은 “피난시설은 설치돼 있다는 사실만으로는 충분하지 않다”며 “화재가 발생했을 때 고령자와 장애인을 포함한 입주민이 실제로 안전하게 이용할 수 있도록 설계와 건축심의 단계부터 사용상 안전성을 세밀하게 확인해야 한다”고 강조했다.

류정임 리포터
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