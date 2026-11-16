김정애 서울시의원, 완전자본잠식 세빛섬 누적 적자 1300억원 지적… SH 투자금 367억원 회수 대책 요구

SH 출자·대여금 약 367억원… 자금 회수 계획과 추가 부담 가능성 검토 요구

“방문객 증가와 적자 해소는 별개… 잠수교 보행화에 따른 접근성·매출 영향 함께 살펴야”



지난 9일 열린 주택공간위원회 서울주택도시개발공사(SH) 행정사무감사에서 질의하는 김정애 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 김정애 의원(더불어민주당, 관악4(신원동,서원동,서림동,대학동,삼성동)은 지난 9일 열린 주택공간위원회 서울주택도시개발공사(SH) 행정사무감사에서 세빛섬의 누적 적자와 SH 투자금 회수 가능성을 점검하고, 잠수교 보행화가 운영에 미칠 영향을 면밀히 검토해 달라고 요구했다.김 의원은 세빛섬이 누적 적자 약 1300억원을 기록하고, 2025년 말 기준 부채가 자산보다 약 901억원 많은 완전자본잠식 상태에 빠졌다고 짚었다. SH가 영업이익과 현금흐름이 개선됐다고 설명했으나, 김 의원은 2025년에만 약 30억원의 당기순손실이 난 만큼 재무 건전성을 계속해서 면밀히 점검해야 한다고 강조했다.SH가 세빛섬에 투입한 자금은 출자금 128억원과 대여금 239억원을 합쳐 총 367억원에 달한다. 이에 김정애 의원은 해당 자금의 구체적인 회수 시기와 계획을 질의하는 한편, 대여금 회수 방안을 마련해 위원회에 보고해 줄 것을 요구했다. 아울러 향후 SH가 추가적인 재정 부담을 떠안을 가능성이 있는지도 함께 따져물었다.과거 이뤄진 사업협약 변경 과정에 대한 점검도 이어졌다. 2011년 협약 변경을 거치면서 세빛섬 총투자비는 964억원에서 1390억원으로 426억원이나 늘어났고, SH 역시 79억원을 추가로 출자한 바 있다. 김 의원은 당시 추가 출자가 이루어지기 전 사업 전망과 위험 요소가 충분히 검토되었는지 확인하기 위해 관련 검토자료와 이사회 의결자료 제출을 촉구했다.김 의원은 SH가 29.9%의 지분을 가진 출자자인 만큼 세빛섬의 안전과 시민 이용 편의를 지속적으로 관리해야 한다고 주문했다. 특히 한강 위에 설치된 특수 시설인 만큼 홍수와 급류에 대비한 안전관리 실태를 운영회사로부터 철저히 보고받고 실효성 있는 조치가 이뤄지도록 살피라고 당부했다.세빛섬의 공실이 없는데도 연간 임대료가 2023년 3억 7300만원에서 2025년 3억 5000만원으로 줄어든 점도 확인했다. 김 의원은 임대료 산정기준과 임대조건 변동 내역을 검토해 관련 자료를 제출해 달라고 요청했다.잠수교 전면 보행화에 따른 영향도 주요 쟁점으로 다뤘다. 김정애 의원은 보행 방문객이 늘어나는 효과가 있더라도 차량 진입이 불편해지면 예식·연회시설과 식당 등을 이용하는 고객이 줄어 세빛섬 매출에 부담이 될 수 있다고 지적했다. 이어 김 의원은 운영회사와 함께 매출 영향을 분석하고, 우회 진입 안내 등 접근성 보완 대책을 서울시와 협의해 달라고 주문했다.김정애 의원은 “세빛섬을 찾는 사람이 많아지는 것과 적자가 줄어드는 것은 다른 문제”라며 “좋은 효과만 기대할 것이 아니라 차량 이용객의 불편과 공사 기간의 영향까지 함께 살펴야 한다”고 말했다. 이어 김 의원은 “SH가 출자자로서 자금 회수 가능성과 추가 부담 여부, 잠수교 보행화가 운영에 미칠 영향을 포함한 적자 해소 대책을 마련해 달라”고 당부했다.류정임 리포터