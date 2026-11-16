이인애 서울시의원, 서북병원 결핵 음압병실 관리 부실 지적

결핵 전문 시립병원 음압병실, 측정값 60% 이상 기준 미달에도 일지엔 ‘정상’

예산·관리자 교육·모니터링 체계 등 서울시 차원의 관리 강화 촉구

“환자 생명과 직결된 시설, 관리의 우선순위 잊지 말아야”



이인애 서울시의원

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서울특별시의회 보건복지위원회 이인애 부위원장(더불어민주당, 비례대표)은 지난 13일 열린 제340회 정례회 보건복지위원회 시민건강 관련 기관 행정사무감사에서 서북병원 결핵 음압병실의 관리 부실을 지적하고, 서울시 차원의 시설 개선과 관리·감독 강화를 촉구했다.결핵은 공기를 매개로 전파되는 제2급 감염병으로, 입원 치료 기간에는 음압시설을 갖춘 1인 병실 격리가 필요하다. 서북병원은 일반 결핵뿐 아니라 다제내성 결핵 환자까지 음압격리병실에서 치료하는 시립 결핵 전문병원이다.그러나 이번 서울시 감사위원회의 안전 감사 결과, 해당 병원의 음압병실은 창문과 출입문 틈새로 공기가 유입되어 적정 음압을 유지하지 못한 채 결핵 환자들을 입원시켜 온 것으로 밝혀졌다. 전체 음압 측정값 중 60.51%가 기준 미달이었으며, 심지어 2.88%는 음압이 아닌 양압 상태였다. 그럼에도 지난 3년간의 모니터링 일지에는 대부분 ‘정상’으로 허위 기재되어 있었고, 담당 직원들은 기본적인 음압 유지 기준조차 인지하지 못하고 있던 것으로 드러났다.이 부위원장은 시설 노후화와 관리자 교육 부실을 이번 문제의 주요 원인으로 지적했다. 특히 음압 기준 미달 상태가 오랫동안 지속되었음에도 병원 측이 시민건강국이나 의회에 관련 보수 예산을 전혀 요청하지 않았음을 강하게 비판했다. 이어 지금까지 감염 사고가 발생하지 않은 것은 천만다행이라며, 의료진이나 환자에게 바이러스가 전파되었다면 대형 재난으로 이어질 뻔했다고 거듭 우려를 표명했다.아울러 서울시의 책임도 함께 짚었다. 메르스와 코로나19를 거치며 음압병실의 중요성이 커진 만큼 “서울시 차원의 관리ㆍ감독이 더 명확하게 이뤄졌어야 했다”며 “진작 더 신경 썼어야 할 부분이라 유감스럽다”고 밝혔다.이 부위원장은 시설 보수 예산 확보와 관리자 교육, 모니터링 체계 정비 등 재발 방지 대책을 마련하고 시정 조치 결과를 보고할 것을 주문했다. 서북병원장은 그동안 예산을 요청하지 못했다고 인정했고, 소관 부서장인 서울시 공공의료과장은 내년부터 시립병원 지도점검에 음압격리병동을 포함하겠다고 약속했다.끝으로 이인애 부위원장은 “음압 설비는 환자의 생명과 직결되는 시설인 만큼 관리의 우선순위를 잊어서는 안 된다”며 “서울시가 책임 있게 살펴 같은 문제가 되풀이되지 않도록 해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터