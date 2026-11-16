유만희 서울시의원 “서울에너지공사, 혁신 전략 뒷받침할 조직·인력 재설계 필요”



▲유만희 서울시의회 환경수자원위원회 부위원장. (사진=서울시의회)

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서울시의회 환경수자원위원회 유만희 부위원장은 10일 열린 제340회 정례회 서울에너지공사 행정사무감사에서 공사의 미래 신사업 추진과 재무건전성 회복을 위해 조직 및 인력 운영체계의 근본적인 점검이 필요하다고 지적하고, 중장기 인적자원 개발 및 직무 재설계 계획 수립을 촉구했다.현재 서울에너지공사의 정원은 280명, 현원은 267명이다. 이 가운데 집단에너지 부문 인력이 154명인 반면 신재생에너지 부문은 25명으로 나타나 부문 간 인력 규모에 큰 격차를 보였다.이날 감사에서 유만희 부위원장은 “집단에너지 부문 인력이 많다는 사실 자체를 문제 삼는 것이 아니다”라면서도 “신사업 수익 창출과 재무건전성 회복이라는 과제를 달성하기에 현재 인력 구조가 적절한지 점검이 필요하다”고 밝혔다. 이어 “조직개편에 앞서 부서별 업무량과 직무역량을 객관적으로 분석해 인력을 적재적소에 배치해야 한다”며 “과학적 직무분석 없이 현 배치가 적정하다고 판단할 수 있는지 의문”이라고 지적했다.아울러 액화수소 엔지니어링, 전력시장 입찰제도, 가상발전소(VPP) 알고리즘 등 미래 신사업 분야에는 높은 수준의 전문성이 요구된다며, 핵심 전문인력 확보와 기존 직원의 역량 개발을 위한 제도적 준비 현황도 함께 점검했다.이에 공사 측은 현재 업무를 수행하는 데 인력 부족은 없으나 신규 플랜트 사업 등 업무가 확대되는 분야는 증원이 필요하다고 설명했다. 다만 서울시와의 협의 과정에서 증원이 반영되지 못했다는 입장을 전했다.유 부위원장은 “인력을 무한정 늘릴 수 없다면 기존 인력의 전문성을 높이고 사업환경 변화에 맞게 역량을 전환해야 한다”며 직무 재교육과 인력 재배치, 전문인력 확보 방안을 중장기적으로 수립할 것을 주문했다. 또한 “혁신 전략을 실행하는 것은 결국 사람과 조직”이라며 “업무분장을 현실화하고 전문인력을 체계적으로 육성할 구체적인 로드맵이 필요하다”고 강조했다.서울에너지공사 사장은 연말까지 혁신 비전과 중장기 재무계획을 보완하는 과정에서 필요한 인력 구성 및 직무진단 필요성을 검토해 별도로 보고하겠다고 답했다.끝으로 유 부위원장은 “2035 혁신 경영 전략이 선언적 목표에 그치지 않도록 중장기 인적자원 개발 및 직무 재설계 실행계획을 조속히 마련해야 한다”고 당부했다.양승현 리포터