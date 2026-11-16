김광철 서울시의원, 장기화되는 백제유적 발굴사업… 현장 관리·감독 강화 촉구

몽촌토성·석촌동 고분군 발굴사업 진척도 및 예산 관리 실태 점검

발굴사업 장기화에 따른 시민 불편 최소화 및 현장 운영 개선 요구

“문화유산 발굴·보존·전시·시민 공개를 연계한 중장기 계획 마련 촉구”



지난 13일 제340회 정례회 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 질의하는 김광철 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 문화체육관광위원회 김광철 의원(국민의힘, 송파2)​은 지난 13일 제340회 정례회 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 서울시 문화본부와 한성백제박물관을 대상으로 몽촌토성 및 석촌동 고분군 발굴사업의 효율적인 관리와 역사문화유산 활용 확대를 촉구했다.김 의원은 몽촌토성과 석촌동 고분군을 백제 한성도읍기 역사를 규명하는 핵심 유적으로 꼽으며, 꾸준한 발굴과 연구로 주요 유물을 확인한 성과를 높이 평가했다. 문화본부 행정사무감사 요구자료에 따르면 2026년 발굴 조사 예산은 몽촌토성 제4차 5억 2549만 7000원, 석촌동 고분군 제2차 3억 6330만원 등 총 8억 9000만원 규모다.김 의원은 발굴 조사 사업이 장기화되는 만큼 연차별 예산 집행과 인력 운용, 현장 보존 및 안전관리 전반에 체계적인 점검이 뒷받침되어야 한다고 역설했다. 아울러 학술적 연구 성과가 시민 체감으로 이어지도록 유물 전시와 역사교육 프로그램, 현장 안내 시스템 및 디지털 콘텐츠 확충을 주문했다.이어 사업 장기화에 따른 시민들의 우려를 전하고, 직접 점검한 발굴 현장의 작업 여건을 토대로 공정 진척도와 인력 운영 실태를 면밀히 따져 물었다.김 의원은 공공 발굴사업과 민간 건축 현장의 발굴 사례를 비교하며 조사 기간에 차이가 발생하는 원인을 질의하고, 문화유산의 보존 가치를 훼손하지 않는 범위에서 사업 추진의 효율성을 높여야 한다고 지적했다.이에 한성백제박물관장은 별도의 감리제도는 없으나 책임조사원 제도를 통해 발굴 현장을 관리하고 있으며, 대규모 유적 발견과 작업자의 안전 확보 등을 고려해 사업을 추진하고 있다고 설명했다. 또한 발굴사업이 신속하게 마무리될 수 있도록 노력하겠다는 입장을 밝혔다.김 의원은 “몽촌토성과 석촌동 고분군은 서울을 대표하는 백제 역사문화 자산”이라며 “중요한 유물을 발굴하고 연구 성과를 축적한 만큼 이제는 시민들이 그 가치를 더욱 쉽게 이해하고 누릴 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.끝으로 김광철 의원은 발굴 조사와 현장 보존, 유물 관리, 시민 공개를 연계하는 중장기 계획을 마련하고, 문화유산의 보존 가치와 시민의 역사문화 향유 기회가 함께 높아질 수 있도록 체계적인 발굴·활용 정책을 추진할 것을 당부했다.류정임 리포터