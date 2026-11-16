이성배 서울시의원 “강남엔 GBC 도심숲, 강북엔 세운녹지축, 강북의 허파 늦어져선 안 돼”

도시공간본부 행정사무감사서 종묘~퇴계로 남북녹지축·다동공원 조성사업 점검

“강남 녹지는 민간개발로 속도 내는데 강북 세운녹지축은 진도 더뎌”

“재원 마련이 관건, 신속히 추진해야”



지난 3일 열린 제340회 정례회 도시공간본부 행정사무감사에서 도시공간본부장에게 질의하는 이성배 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이성배 부의장(국민의힘, 송파4)은 지난 3일 열린 제340회 정례회 도시공간본부 행정사무감사에서 종묘~퇴계로 남북녹지축 조성사업이 세운4구역 논란과 별개로 차질 없이 추진돼야 한다며 내년도 예산 확보를 주문했다.남녹지축은 세운상가군 7개 동을 단계적으로 정비해 4만 6419.4㎡ 규모의 녹지축을 만드는 사업으로, 총사업비는 약 1조 5000억원이다. 1단계 사업지인 삼풍상가는 현재 수용재결 절차가 진행 중이다.강남권에서는 현대차그룹 GBC 개발과 연계해 대규모 녹지 공간이 조성된다. 올해 1월 발표된 GBC 변경계획에는 영동대로와 맞닿는 약 1만 4000㎡ 규모의 도심숲과 약 1만 5000㎡ 규모의 옥상정원이 포함됐으며, 영동대로 상부 지상광장까지 합치면 서울광장 면적의 약 2배에 달하는 녹지가 강남 한복판에 조성된다.이 의원은 강남의 GBC 도심숲에 대응하는 강북의 핵심 사업으로 세운 남북녹지축을 꼽았다. 이어 민간개발과 공공기여를 통해 속도를 내는 강남과 달리 강북의 녹지축은 40년 가까이 계획 단계에만 머물러 왔다고 지적하며, 강남과 강북의 균형발전을 위해서라도 세운녹지축 추진을 서둘러야 한다고 밝혔다. 또한 남북녹지축이 강북의 중추적인 허파 역할을 수행할 사업임을 역설했다. 이 의원은 세운4구역을 둘러싼 국가유산청과의 갈등과 이번 사업은 별개이므로 해당 논란에 발목이 잡혀 지연돼서는 안 되며, 내년에는 반드시 남산까지 연결되는 녹지축을 구축해 시민 보행 동선을 확보해야 한다고 강조했다.과거 세운상가 지상 보행통로 사업에 대해 “카페만 들어와 기존 상인들이 버티지 못하는 전형적인 젠트리피케이션이 나타났다.”라며 “그래서 녹지축은 꼭 서둘러야 하는데 진도가 크게 나가지 않는다. 결론은 재원 마련”이라고 지적했다.이에 대해 도시공간본부장은 “예산이 확보되면 바로 소유권을 확보해 사업을 진행할 준비가 다 돼 있다”면서 “단계별로 할 수 있는 사업부터 내년에 바로 시작하려고 예산을 요청했다”고 답했다.이 의원은 녹지생태도심 시범사업인 다동공원도 점검하며 “시청 뒤 먹자골목 길가로, 흡연자가 몰리는 등 굉장히 어수선한 곳”이라고 지적했다. 도시공간본부장은 재생기금을 먼저 투입해 공사 중이며 내년 상반기 완료 예정이라고 답했다.끝으로 이성배 의원은 “남북녹지축과 다동공원은 시민들이 도심 속 녹지를 누릴 수 있는 중요한 사업인 만큼 꼼꼼히 챙겨 달라”고 당부했다.류정임 리포터