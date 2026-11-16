이동화 서울시의원 “공사비 두 배 된 성산대교, 비좁은 통학로”… 서울시 안전행정 질타

성산대교 준공 4년 넘게 연장… 사업관리 책임 추궁, 약 990억원 확보대책 요구

이대부중 앞 보행 혼잡 개선 촉구… 관계 부서 협의와 진행상황 보고 주문



지난 13일 제340회 정례회 도시안전건설위원회 종합행정사무감사에서 질의하는 이동화 의원(오른쪽). 서울시의회 제공

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서울시의회 이동화 의원(서대문1, 더불어민주당)은 지난 13일 제340회 정례회 도시안전건설위원회 종합행정사무감사에서 성산대교 성능개선공사의 공사비 급증과 이대부중 앞 보행 혼잡을 지적하며, 재난안전실에 구체적인 개선대책과 후속조치를 요구했다.이 의원은 앞선 도시기반시설본부 감사에 이어 사업 주관부서인 재난안전실에 성산대교 공사 지연과 공사비 증가의 책임을 물었다. 불가피한 사정이라는 설명에 그칠 것이 아니라 당초 사업계획과 관계기관 협의가 충분했는지 점검해야 한다는 취지다.이날 이 의원이 제시한 자료에 따르면, 성산대교 성능개선공사는 당초 2025년 10월 준공 예정이었으나 2029년 12월로 4년 넘게 연장됐다. 총공사비는 826억 6300만원에서 1698억 7400만원으로 872억 1100만원 늘어 두 배를 넘어섰다. 올해 9월 30일 기준 공정률은 37.5%이며, 2027년부터 2029년까지 앞으로 확보해야 할 예산은 약 990억원에 달한다.이 의원은 가교 설치 불허에 따른 공법 변경이 공기 지연과 사업비 증액의 원인으로 지목된 데 대해, 사업 초기부터 설치 가능성을 면밀히 검토했는지 따져 물었다. 아울러 당초 사업계획 수립과 사업관리 부실에 대한 책임 소재도 분명히 밝힐 것을 촉구했다.예산만 확보되면 준공이 가능하다는 시 측의 답변에 대해서도 실질적인 실행 방안을 요구했다. 재원 조달 역시 서울시가 풀어야 할 과제인 만큼, 필요한 예산을 차질 없이 확보해 2029년 말까지 공사를 마무리할 구체적 대책을 내놓아야 한다고 지적했다.한강버스 운행 구간 내 교각 5개의 미관 개선 도장 작업이 성능개선공사 설계변경에 포함되면서 약 1억 2500만원이 증액된 경위도 문제 삼았다. 특정 구간이 선정된 배경과 함께 본래의 사업 취지에 부합하는 변경이었는지 철저한 검증이 필요하다고 강조했다. 이에 재난안전실장은 예산이 뒷받침되면 목표 일정대로 공사를 진행할 수 있으며, 교각 도장 역시 유지관리와 시공 효율성을 종합적으로 반영한 결과라고 해명했다. 이 의원은 다른 한강 교량의 설계변경 사례까지 폭넓게 살피고, 성산대교 공사 장기화와 사업비 급증 원인을 정밀 점검해 위원회에 보고하라고 주문했다.추가 질의에서는 이대부중 앞 통학로 문제를 다뤘다. 이 의원은 주변 학교 학생들의 등하교가 특정 시간대에 집중되고, 비나 눈이 올 때는 좁은 보도에서 통행이 더욱 어려워진다며 보행환경 개선을 촉구했다. 보도 확장이 쉽지 않다는 현장 검토 결과에 대해서는 관계 부서가 함께 대안을 찾아야 한다는 입장을 밝혔다. 보도 확장과 버스정류장 관련 협의를 진행하고, 검토 과정과 진행상황을 보고해 달라고 요청했다.재난안전실장은 버스전용차로 폭 조정에 따른 교통안전 문제 등을 관계 부서와 추가 협의해 보도 확보 가능성을 검토하겠다고 답했다.끝으로 이동화 의원은 개선에 제약이 있더라도 학생들의 안전을 위한 대안 마련을 멈춰서는 안 된다며, 관계 부서의 협력을 통한 실질적인 해결을 강조했다.류정임 리포터