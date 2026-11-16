강신욱 서울시의원 “하인리히 법칙 잊었나… 3만 5000명 몰린 뚝섬 드론쇼, 아찔한 귀갓길”

드론쇼 종료 후 자양역·신양초 사거리 일대 인파 집중… 보행자 이동조차 어려워

안전관리 인력 309명 투입에도 행사장·자양역 중심 배치… 신양초 사거리 관리범위서 제외

서울시·교통공사·자치구 협력 체계 재점검 및 행사 종료 후 분산 귀가 대책 마련 촉구



강신욱 서울시의원

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지난 10월 31일 뚝섬한강공원에서 열린 드론쇼에 약 3만 5000명의 관람객이 몰리면서 행사 종료 후 자양역과 신양초 사거리 일대에 극심한 인파 밀집이 발생했으나, 서울시의 안전관리계획에는 일부 주요 귀가 동선이 포함되지 않았던 것으로 드러났다.서울시의회 도시안전건설위원회 강신욱 의원(국민의힘, 강남2)은 지난 13일 제340회 정례회 종합행정사무감사에서 당시 현장 영상과 사진을 공개하며, 대규모 행사 안전관리가 행사장 내부에 집중된 문제를 지적하고 행사 종료 후 귀가 동선까지 포함한 종합적인 인파 안전관리 체계 마련을 촉구했다.강 의원은 지난 10월 31일 자양역 인근에서 직접 목격한 상황을 설명하며 “신양초 사거리에서 보행 신호가 바뀌어도 인파가 모두 건너지 못해 한 블록 이상 대기 행렬이 이어졌고, 시민들이 사고를 우려하며 한 걸음씩 이동하는 상황이었다”고 밝혔다.서울시가 제출한 자료에 따르면 당시 뚝섬 드론쇼 현장에는 총 309명의 안전관리 인력이 투입됐으나, 이 중 서울시 소속은 31명, 자치구 소속은 5명에 불과했다. 자치구 인력마저도 현장 안전관리를 위한 협조가 아니라 단순 사전 점검과 현장 확인 차원에서 참여한 것으로 드러났다. 특히 서울시는 당시 안전관리 계획의 인력 배치가 행사장과 자양역 주변에만 편중되어 있어, 강신욱 의원이 지적한 신양초 사거리가 관리 범위에서 완전히 누락되었음을 시인했다.강 의원은 3만 5000명이 넘는 인파가 한꺼번에 이동할 때 특정 나들목과 지하철역으로 혼잡이 가중되는 것은 충분히 예측 가능한 문제였다고 지적했다. 이어 단순한 인력의 총원보다 실제 인파가 밀집하는 취약 구간에 얼마나 적절하게 배치했는지가 핵심이라고 강조했다. 이와 함께 서울교통공사의 부실한 대응 체계도 도마에 올랐다. 교통공사는 특별수송 대책을 통해 역 근무자 4명을 포함한 자체 인력 16명과 주최측 지원 인력 6명을 역사에 배치했다고 해명했으나 대규모 인파를 통제하기에는 역부족이었다.이에 강 의원은 “대규모 인파가 집중되는 역사에 기존 인력만으로 대응하기에는 한계가 있다”며, “인근 역사 인력을 긴급 투입하는 방안 등 현장 상황에 따라 신속하게 대응할 수 있도록 인파 관리 매뉴얼을 재정비해야 한다”고 주문했다.아울러 강 의원은 재난안전실을 향해 행사 유형별 안전관리계획 심의와 관계기관 협력 체계 전반을 점검할 것을 요구했다. 특히 가을철과 핼러윈 등 대규모 행사가 집중되는 시기에는 경찰·소방·자치구의 가용 인력을 종합적으로 고려해 안전관리의 실효성을 확보해야 한다고 강조했다.강 의원은 “하인리히 법칙에 따르면 1건의 중대 사고가 발생하기 전 29건의 경미한 사고와 300건의 아차 사고가 존재한다고 한다”며 “이번 현장을 보면서 우리는 이미 250번의 아차 사고를 지나고 있는 것은 아닌지 우려스러웠다”고 말했다. 이어 “행사가 아무런 사고 없이 끝났다고 해서 안전했다고 볼 수는 없다”며, “시민들이 스스로 조심하며 이동했기에 대형 사고로 이어지지 않았을 뿐, 인파가 밀집된 상황에서 단 한 명만 넘어져도 심각한 사고로 이어질 수 있다는 경각심을 가져야 한다”고 강조했다.또한 “행사 종료 후 관람객이 한꺼번에 이동하지 않도록 체류형 프로그램을 마련하거나 이용이 적은 출입구로 분산을 유도하는 등 실질적인 대책이 필요하다”며 “안전이 담보되지 않는다면 행사 규모와 운영 방식까지 재검토할 수 있어야 한다”고 강조했다.끝으로 강신욱 의원은 “시민들에게 즐거움을 주기 위한 축제가 한순간의 사고로 비극이 되어서는 안 된다”며 “서울시가 행사 주관 부서와 재난안전실, 교통공사, 자치구 간 협력 체계를 재점검하고 구체적인 개선 대책을 마련해 보고해 달라”고 당부했다.류정임 리포터