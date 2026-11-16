강동길 서울시의원 “영유아 발달지원 유사사업 중복 운영…역할·책임체계 다시 짜야”



▲강동길 서울시의원이 13일 열린 제340회 정례회 보건복지위원회 행정사무감사에서 영유아 발달지원 사업의 부서 간 역할 정립과 사후관리 통합체계 마련을 촉구하고 있다. (사진=서울시의회)

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서울시의회 보건복지위원회 강동길 의원(더불어민주당, 성북3)은 13일 열린 제340회 정례회 건강 관련 기관 행정사무감사에서 어린이집 영유아 방문건강관리사업과 서울아이발달지원센터 간 역할 중복 및 사후관리 공백을 지적하고, 발달문제 발견부터 검사·치료·사후관리까지 이어지는 통합관리체계 마련을 촉구했다.서울시 어린이집 영유아 방문건강관리사업은 간호사가 어린이집을 방문해 영유아의 건강과 발달 상태를 확인하고 이상이 의심될 경우 전문기관으로 연계하는 사업으로, 올해부터 100인 미만 어린이집으로 대상을 확대해 2923개소가 참여하고 있다. 이와 별도로 여성가족실 소관 서울아이발달지원센터 역시 어린이집을 찾아 발달검사와 심화평가, 부모상담, 치료기관 연계 등을 수행하고 있다.이날 감사에서 강동길 의원은 “서로 다른 사업이라고 설명하지만 아이와 부모 입장에서는 같은 어린이집에서 유사한 발달검사와 상담을 여러 차례 받을 수 있는 구조”라며 “두 사업의 역할을 명확히 하고 한 아이의 지원 과정을 누가 끝까지 관리할 것인지 책임체계를 분명히 해야 한다”고 지적했다.제출된 자료에 따르면 2025년에는 아이발달지원센터 의뢰 49건 가운데 38건이 실제 검사로 이어졌으나, 2026년 9월까지는 53건을 의뢰하고도 실제 검사로 연결된 사례가 10건에 그쳤다. 사업단 운영을 맡은 서울특별시간호사회 측 또한 아이발달지원센터로부터 일부 진행 상황을 공유받고 있으나 개인정보 등의 문제로 이후 검사 및 치료 과정을 지속적으로 추적하는 데 한계가 있다고 설명했다.강 의원은 “발달문제가 의심되는 아이를 다른 기관에 의뢰했다고 해서 사업이 끝나는 것은 아니다”라며 “검사를 받았는지, 치료가 필요한 경우 실제 치료로 이어졌는지, 이후 어떻게 관리되고 있는지까지 확인돼야 제대로 된 사례관리”라고 강조했다.이어 “2024년 행정사무감사에서도 두 사업의 중복과 연계 문제가 지적돼 이후 실무협의를 거쳤지만, 현재 확인되는 것은 발달문제 의심 아동을 심화평가로 연결하는 수준”이라며 “시민건강국과 여성가족실이 각각 사업을 운영하는 현재 구조를 넘어 발견→심화평가→치료→사후관리까지 이어지는 총괄 관리체계가 필요하다”고 주문했다.이에 서울시 건강관리과장은 발달이상 아동을 전문기관에 연계한 이후 사후관리에 어려움이 있었고 부서 간 통합관리도 미흡한 부분이 있었다는 점을 인정했다. 아울러 시민건강국과 여성가족실 실무부서 간 협의를 통해 두 사업의 역할과 협업방안을 다시 점검하고, 통합 관리 방안과 사업 정책목표에 부합하는 성과지표를 검토해 의회에 별도 보고하겠다고 답했다.강 의원은 “중요한 것은 어느 부서가 어떤 사업을 맡느냐가 아니라 도움이 필요한 아이가 중복과 누락 없이 필요한 검사와 치료까지 받을 수 있느냐는 것”이라며 “방문 횟수와 의뢰 건수에 그치지 않고 실제 검사·치료·사후관리까지 이어지는 성과를 관리해야 한다”고 역설했다.끝으로 강 의원은 “영유아의 발달은 적절한 시기를 놓치지 않는 것이 무엇보다 중요하다”며 “부서와 기관 사이에서 부모가 직접 길을 찾아다니지 않도록 서울시가 하나의 연속된 지원체계를 만들어야 한다”고 당부했다.양승현 리포터