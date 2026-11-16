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강남구, 자립준비청년·멘토 130명 한강 달렸다… ‘마중물 런’ 개최

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지난 14일 서울 한강공원 잠수교 상류 피크닉장에서 열린 ‘마중물 런’ 행사에서 자립준비청년과 전문 멘토들이 달리기에 앞서 준비운동을 하고 있다. 강남구 제공


서울 강남구는 지난 14일 한강공원 잠수교 상류 피크닉장에서 자립준비청년과 전문 멘토가 함께하는 건강달리기 행사 ‘마중물 런’을 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 지난 9월 강남구와 재단법인 한사람이 체결한 ‘자립준비청년 멘토링 연계 업무협약’의 첫 결실이다. 경제적·주거 지원을 넘어 자립준비청년의 정서적 안정과 건강한 생활습관 형성을 돕고, 멘토와 교류할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

행사에는 자립준비청년과 전문 멘토 등 130명이 참여했다. 참가자들은 스트레칭으로 몸을 푼 뒤 한강공원 피크닉장을 출발해 올림픽대로 산책길을 따라 5㎞와 10㎞ 코스를 함께 달렸다. 완주 후에는 식사를 나누며 서로의 경험을 공유하고 격려하는 시간을 가졌다.

행사명인 ‘마중물’에는 펌프에서 물을 끌어올리기 위해 붓는 한 바가지 물처럼 청년들이 스스로의 가능성과 용기를 발견하도록 돕겠다는 의미가 담겼다.

김현기 강남구청장은 “민간의 전문성과 공공의 행정 지원이 손잡고 자립준비청년에게 실질적인 용기와 힘을 보탠 모범사례”라며 “청년들이 지역사회에서 꿈을 펼치고 당당히 홀로 설 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.


김소희 기자
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