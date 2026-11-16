강남구, 자립준비청년·멘토 130명 한강 달렸다… ‘마중물 런’ 개최



지난 14일 서울 한강공원 잠수교 상류 피크닉장에서 열린 ‘마중물 런’ 행사에서 자립준비청년과 전문 멘토들이 달리기에 앞서 준비운동을 하고 있다. 강남구 제공

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서울 강남구는 지난 14일 한강공원 잠수교 상류 피크닉장에서 자립준비청년과 전문 멘토가 함께하는 건강달리기 행사 ‘마중물 런’을 개최했다고 16일 밝혔다.이번 행사는 지난 9월 강남구와 재단법인 한사람이 체결한 ‘자립준비청년 멘토링 연계 업무협약’의 첫 결실이다. 경제적·주거 지원을 넘어 자립준비청년의 정서적 안정과 건강한 생활습관 형성을 돕고, 멘토와 교류할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.행사에는 자립준비청년과 전문 멘토 등 130명이 참여했다. 참가자들은 스트레칭으로 몸을 푼 뒤 한강공원 피크닉장을 출발해 올림픽대로 산책길을 따라 5㎞와 10㎞ 코스를 함께 달렸다. 완주 후에는 식사를 나누며 서로의 경험을 공유하고 격려하는 시간을 가졌다.행사명인 ‘마중물’에는 펌프에서 물을 끌어올리기 위해 붓는 한 바가지 물처럼 청년들이 스스로의 가능성과 용기를 발견하도록 돕겠다는 의미가 담겼다.김현기 강남구청장은 “민간의 전문성과 공공의 행정 지원이 손잡고 자립준비청년에게 실질적인 용기와 힘을 보탠 모범사례”라며 “청년들이 지역사회에서 꿈을 펼치고 당당히 홀로 설 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.김소희 기자