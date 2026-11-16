임만균 서울시의회 의장, 잠실 마이스·주경기장 리모델링 현장점검

11월 14일 공사현장 방문해 진행상황 점검 및 시찰… 안전관리 및 시민 불편 등 살펴

동북아 최대 스포츠·마이스 랜드마크 탈바꿈시킬 핵심 사업, 차질 없는 공정관리 당부

공사 소음·분진 등 주민 불편 최소화, 현장근로자 안전관리 등에도 만전 기해주길 요청

“새 단장 기간동안 대체구장 이용 불편 없도록… 생활체육 저변 확대도 지원”



임만균 의장이 지난 14일 잠실 주경기장 리모델링 현장을 둘러보고 있다. (사진 좌측부터 이성배 부의장, 황철규 문화체육관광위원회 위원장, 임만균 의장, 윤선희 문화체육관광위원회 부위원장). 서울시의회 제공



임만균 의장이 지난 14일 서울시의회 의원들과 잠실 주경기장 리모델링 공사 추진 현황을 청취하고 있다. 서울시의회 제공



임만균 의장과 서울시의회 의원들이 지난 14일 잠실 주경기장 리모델링 공사 추진 현장을 둘러보고 있다. 서울시의회 제공

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임만균 서울시의회 의장은 지난 14일 잠실 마이스(MICE) 국제교류복합지구 조성 사업과 잠실주경기장 리모델링 공사 현장을 방문해 진행 상황을 점검했다고 밝혔다.이날 현장 시찰은 총사업비 2조 6955억원 규모 잠실 마이스 민간투자사업(2027~2032)과 총사업비 5432억원 규모 잠실주경기장 리모델링 사업(2023.9.~2027.2.) 추진 현황을 점검하고, 안전한 공사 진행과 준공 이후 발생할 수 있는 시민 불편을 예방하기 위해 이뤄졌다.임 의장은 공사가 진행 중인 주경기장 2층 관람석에 올라 균형발전본부 동남권사업과장과 감리단장으로부터 잠실 마이스 민간투자사업 및 주경기장 리모델링 추진 경과를 보고받고, 현장 곳곳을 시찰했다.임 의장은 잠실 마이스 복합단지 조성사업이 서울을 세계적인 비즈니스·관광 중심지이자 동북아 대표 스포츠·마이스 명소로 도약시킬 중추적인 프로젝트라고 평가하며, 지난 7월 사업시행자 지정에 이어 인·허가 등 후속 절차를 빈틈없이 준비해 내년 1월 첫 삽을 뜨는 데 차질이 없도록 공정 관리에 총력을 다해달라고 주문했다.아울러 공사 과정에서 발생하는 소음과 비산먼지를 철저히 차단해 인근 주민들의 피해를 예방하고, 작업자 안전수칙 이행 등 현장 안전사고 방지에도 만전을 기해달라고 당부했으며, 리모델링 완료 후 주경기장을 대체야구장으로 활용할 때 불거질 수 있는 각종 민원에도 선제적으로 대응책을 마련해야 한다고 역설했다.현장 점검을 마친 임 의장은 잠실야구장으로 자리를 옮겨 사단법인 일구회가 주최한 ‘일구회 레전드 매치- 잠실 더 라스트 이닝’을 참관하고, 프로야구 발전을 위해 헌신해 준 야구인들에게 감사를 전했다. 1982년 문을 연 뒤 대한민국 야구의 성지로 자리매김한 잠실야구장은 새 구장 건립을 앞두고 있다.임만균 의장은 “야구장 새 단장 기간 동안 대체구장을 이용하는 데 불편이 없도록 ‘잠실대체야구장 운영사무 신규 민간위탁동의안’을 신속하게 처리하는 등 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다”며 “유소년 야구 발전을 비롯해 야구 동호회 활성화 등 생활체육 저변 확대 및 인프라 확충을 위해서도 다각적으로 힘써 나갈 것“이라고 밝혔다.류정임 리포터