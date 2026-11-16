장세훈 서울시의원 “시민이 걷는 DDP 지붕길, 공사 계약과 감독부터 철저해야”



▲장세훈 서울시의원이 2026년도 서울디자인재단 행정사무감사에서 DDP 루프탑투어 동선 확장공사의 계약 및 감독 관리체계 개선을 촉구하고 있다. (사진=서울시의회)

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서울시의회 도시계획균형위원회 장세훈 의원(더불어민주당, 비례)은 2026년도 서울디자인재단 행정사무감사에서 동대문디자인플라자(DDP) 지붕 위를 걷는 ‘DDP 루프탑투어’ 동선 확장공사에 대한 서울시 감사 결과를 토대로 업체 선정과 공사비 산정, 건설기술인 배치 등 계약 및 감독 과정 전반의 적정성을 집중 점검하고 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.DDP 루프탑투어는 시민이 안전장비를 착용하고 DDP 지붕 위를 걸으며 도심 경관을 체험하는 프로그램이다. 앞서 실시된 서울시 기관운영 종합감사에서는 해당 시설의 동선 확장공사와 관련해 업체 선정 과정의 평가서류 검토 미흡, 계약금액 과다 계상, 건설기술인 미배치 등 다수의 문제점이 확인됐다.특히 입찰 과정에서 필수 제출서류를 내지 않은 업체들에 만점을 부여한 사실이 드러났으며, 공사기간 동안 건설기술인이 현장에 배치되지 않았음에도 재단의 관리·감독이 제대로 이뤄지지 않은 것으로 나타났다. 공사비 산정 과정에서도 계약금액이 과다 계상돼, 서울시는 계약금액 과다 계상 방지와 노무비 구분관리·지급확인제 준수, 건설기술인 미배치 업체 고발 및 감독업무 개선 등을 요구한 바 있다.이에 서울디자인재단 대표이사는 공사 수행 경험 부족과 촉박한 일정으로 인해 당시 현장 관리를 충분히 하지 못했다고 해명하며, 시설 조성 초기의 관리 미흡을 “큰 불찰”이라고 시인했다. 아울러 감사 이후 계약금액을 조정하고 건설기술인 미배치 업체에 대한 고발 조치를 진행했다고 답했다.장세훈 의원은 “시민이 직접 이용하는 시설의 공사에서 기본적인 서류 검토조차 제대로 이루어지지 않고, 건설기술인이 배치되지 않았는데도 이를 관리·감독하지 못한 것은 심각한 문제”라며 “공사를 발주하고 감독하는 재단이 관련 규정을 제대로 숙지하고 책임 있게 관리했어야 한다”고 강조했다.이어 장 의원은 “계약 과정에서 드러난 문제점을 명확히 파악하고 잘못된 부분은 반드시 바로잡아야 한다”며 “앞으로 동일한 문제가 반복되지 않도록 공사 발주부터 계약과 시공, 감독에 이르기까지 관리체계를 철저히 점검하고 개선해 주기 바란다”고 촉구했다.양승현 리포터