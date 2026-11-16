이승미 서울시의원 “장애인치과병원 2곳 시대…기능 나누고 진료는 하나로 연결해야”



▲이승미 서울시의원이 13일 열린 제340회 정례회 보건복지위원회 행정사무감사에서 손원준 시립장애인치과병원장(왼쪽)에게 두 장애인치과병원 간 역할 분담과 통합 예약체계 구축을 제안하고 있다. (사진=서울시의회)

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서울시의회 이승미 의원(더불어민주당, 서대문3)은 지난 13일 열린 제340회 정례회 보건복지위원회 건강 관련 기관 행정사무감사에서 서울특별시 장애인치과병원의 전신마취 대기기간 단축 성과를 평가하고, 서부장애인치과병원 개원에 발맞춰 두 병원의 역할 분담과 진료 연계체계를 명확히 정립할 것을 제안했다.시립장애인치과병원(원장 손원준)은 일반 치과에서 진료받기 어려운 중증장애인에게 전문 치과진료를 제공하는 공공의료기관이다. 특히 지적·자폐성·뇌병변 장애 등 진료 협조가 어려운 환자의 경우 전신마취를 통한 치료가 필요한 사례가 많아 그동안 장기간의 대기 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.제출된 자료에 따르면 최근 서부장애인치과병원이 개원한 이후 전신마취 대기인원은 2024년 481명에서 2026년 9월 39명으로 대폭 줄어들었으며, 대기기간 역시 약 10개월에서 1개월 수준으로 단축된 것으로 나타났다.이날 감사에서 이승미 의원은 “중증장애인의 치과진료 접근성이 크게 개선된 것은 분명한 성과”라고 평가하면서도 “장애인치과병원이 두 곳으로 운영되는 만큼 단순히 환자를 나누는 수준을 넘어 기존 병원은 고난도·중증·전신마취 중심, 서부병원은 권역 접근성과 일반 장애인 진료 중심으로 기능을 구체화할 필요가 있다”고 짚었다.아울러 환자가 어느 병원에 먼저 연락하더라도 장애유형과 중증도, 거주지역, 치료 난이도 및 대기기간 등을 종합적으로 고려해 적정 병원으로 안내받을 수 있도록 두 병원을 단일 진료체계로 묶는 통합 예약·의뢰·회송 시스템 구축을 제안했다.이 의원은 “장애인이 병원별 기능과 대기상황을 일일이 알아보고 찾아다니게 해서는 안 된다”며 서울시가 두 병원의 환자 흐름과 대기기간, 권역별 접근성을 통합 관리하고 공동 성과지표도 수립할 필요가 있다고 주문했다.이에 손원준 장애인치과병원장은 본원의 전신마취 시설 확충 및 마취의사 충원과 더불어 서부장애인치과병원과 중앙·권역 장애인치과 진료기관의 진료 확대가 대기기간 단축에 함께 작용했다고 설명했다. 또한 서부병원 개원 이후 강서·양천·구로 지역 환자 비중이 줄어드는 등 실질적인 수요 분산 효과가 나타나고 있다며, 이 의원이 제안한 통합 예약시스템 구축을 적극 검토하겠다고 답했다.이 의원은 “이제는 두 병원이 같은 일을 나누는 데 그치지 않고 각자의 강점을 살려 장애인에게 더 빠르고 적절한 진료를 제공하는 체계로 발전해야 한다”고 강조했다.끝으로 이 의원은 “시립장애인치과병원은 일반 의료기관 이용이 어려운 장애인의 의료접근권을 보장하기 위해 존재하는 공공병원”이라며 “두 병원의 역할 분담과 통합 예약·의뢰체계가 실제 현장에서 작동하도록 서울시도 적극 지원해야 한다”고 당부했다.양승현 리포터