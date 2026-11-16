오천진 서울시의원 “주거지 인접 데이터센터 문제 심각… 서울시가 선제 대응해야”

디지털도시국 행정사무감사서 주거지 인접 데이터센터 소음·발열 등 주민 피해 우려 지적

CCTV 신설·노후장비 교체 예산 부족 질타… “안전 사각지대 해소 예산 밀려선 안 돼”



지난 12일 행정사무감사에서 디지털도시국장을 상대로 질의하는 오천진 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 주택공간위원회 오천진 의원(국민의힘·용산구 제1선거구)은 지난 12일 행정사무감사에서 서울시 디지털도시국을 상대로 주거지역 인근 데이터센터(IDC) 입지 문제와 CCTV 안전 인프라 예산 부족 문제를 집중 질의했다.오 의원은 최근 서울 시내, 특히 용산구 일대에서 데이터센터 입지를 둘러싼 주민 우려가 커지고 있다며, 데이터센터가 단순한 건축물 문제가 아니라 소음, 진동, 발열, 냉각설비 가동에 따른 생활환경 피해와 재산권 침해 우려가 결합된 도시문제라고 지적했다.오 의원은 디지털도시국이 직접적인 인허가 권한은 없더라도 데이터센터의 특성과 문제점을 가장 잘 파악하는 전문부서인 만큼 건축과와 도시계획과 등 유관 부서에 위험성 및 주민 피해 가능성을 적극 알려야 한다고 강조했다. 해당 부서들이 데이터센터의 특수성을 간과한 채 단순 건축물 민원 수준으로 접근해서는 안 된다는 지적이다. 이에 대해 디지털도시국장은 데이터센터 용량이 커지면 전력 수급 문제와 여름철 냉난방에 따른 발열, 온도 저감 설비에서 발생하는 소음 등이 유발될 수 있다며 유관 부서와 사안의 심각성을 논의하겠다고 밝혔다.특히 오 의원은 주거지 인근에 데이터센터가 건립되면 주민 생활에 직접적인 타격을 줄 수 있다고 우려했다. 주택 바로 옆에서 냉각설비가 가동돼 소음 기준을 넘기면 인허가 이후에도 민원이 끊이지 않고 결국 그 피해는 고스란히 주민과 자치구의 몫이 된다고 꼬집었다. 아울러 데이터센터 건립 갈등이 향후 서울 전역으로 확산할 가능성이 크다며 서울시가 첫 사례부터 제대로 대응하지 못하면 앞으로 25개 자치구 전체가 유사한 진통을 겪게 될 것이라고 내다봤다.오 의원은 디지털도시국장에게 주택실과 도시계획 관련 부서 등과 머리를 맞대고 데이터센터 입지 기준을 보완할 제도 개선 방안을 검토해 달라고 주문했으며 디지털도시국장은 관련 부서와 협의에 나서겠다고 답했다.이날 오 의원은 CCTV 예산 문제도 함께 지적했는데 “서울시와 자치구의 예산 매칭비율이 5대5 또는 6대4라고 하면서 실제 서울시 배정액이 이에 미치지 못하면 자치구가 계획한 CCTV 신설과 노후 장비 교체를 제대로 추진할 수 없다”며 “구민 안전을 위해 자치구가 예산을 확보해도 서울시 매칭 예산이 뒷받침되지 않으면 사업은 축소되거나 지연될 수밖에 없다”고 질타했다.이에 대해 디지털도시국장은 “자치구 수요조사에 비해 서울시 본청에서 CCTV 추가 예산을 충분히 확보하지 못한 상황”이라며 “자치구에서 요구한 만큼 의원들과 상의해 확보할 수 있도록 고민하겠다”고 답변했다.끝으로 오천진 의원은 특히 노후 CCTV 교체가 지연될 경우 안전 사각지대 해소가 늦어질 수 있다고 우려를 표하며 “다른 예산도 중요하지만 CCTV는 시민 안전과 직결되는 예산”이라며 “노후 장비 교체와 사각지대 해소는 예산 우선순위에서 밀려서는 안 된다”고 강조했다.류정임 리포터