오금란 서울시의원 “서울연극창작센터 고유사업 전환, 책임있는 인력 운영이 먼저”

서울문화재단의 일자리 안정화는 정규직만을 위한 것인가

“고유사업 전환에 따른 직원 고용문제·인력배치 계획이 먼저 이뤄져야”



제340회 정례회 서울문화재단 행정사무감사 중 질의 중인 오금란 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 문화체육관광위원회 오금란 의원(더불어민주당, 노원2)은 지난 13일 제340회 정례회 서울문화재단 행정사무감사에서 서울연극창작센터의 고유사업 추진 과정에서 발생한 계약직 직원들의 고용불안 문제를 지적하며 책임 있는 대책 마련을 촉구했다.오 의원은 “서울문화재단이 기존 위탁사업 중심의 운영구조를 개선하고 고유사업을 확대하려는 정책적 방향에는 공감하면서도, 전환 과정에서 현장의 목소리에 귀 기울이고 모든 직원들의 안정적인 일자리 제공 등 조직 운영에 대한 점검이 우선적으로 이뤄져야 한다.”고 말했다.서울문화재단의 고유사업화 추진 목적 중 하나로 대표가 직원들의 안정적인 근무환경과 일자리 안정화를 강조한 점을 짚으며, 과연 그 취지가 정규직뿐만 아니라 현장에서 일하는 계약직 직원들에게도 고스란히 미치고 있는지 따져 물었다.오 의원은 지난 10월부터 일하기 시작한 계약직 직원 4명의 고용 불안을 지적하며, 재단이 이미 지난 5월부터 고유사업화를 본격적으로 추진했고 9월에는 의회에서 출연 동의안까지 통과된 상태였다면 근무 확정 전에 고용 형태 변화와 3개월 뒤 계약 종료 가능성을 더욱 투명하게 안내했어야 한다고 거듭 강조했다.오 의원은 “계약기간을 공고문에 적어놓았다는 이유만으로 책임을 회피해서는 안 된다며 이는 지원자들이 자신의 미래를 결정할 기회를 제대로 보장하지 않은 것”이라며 비판했다.이어 “서울시 문화본부와 재단은 고용형태의 차이로 인해 기존 직원들이 사업 전환 과정에서 소외되는 일이 없도록 해야 하며 계약직 직원들의 향후 고용 문제에 대해 책임 있는 입장을 밝혀야 한다”고 주문했다.끝으로 오금란 의원은 “서울연극창작센터가 연극인들의 안정적인 창작활동을 지원하는 공간으로 자리 잡기 위해서는 사업 운영의 안정성과 함께 현장 직원들의 전문성과 고용안정이 뒷받침돼야 한다”며 “서울시와 서울문화재단은 고유사업 전환 추진과 함께 직원 고용문제, 인력 배치, 조직운영에 대한 구체적인 대책을 마련해야 한다.”고 당부했다.류정임 리포터