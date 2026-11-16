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조창민 하남시의회 부의장, “청년 취업 준비 부담 덜어준다”… 청년 기본 조례 개정

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13일 제354회 임시회 본회의서 ‘하남시 청년 기본 조례 일부개정조례안’ 최종 의결
미취업 청년 위한 스터디카페 등 학습공간 이용료 지원 근거 마련


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조창민 하남시의회 부의장이 제354회 임시회에서 ‘하남시 청년 기본 조례 일부개정조례안’에 대한 제안설명을 하고 있다. 하남시의회 제공


하남시의회 조창민 부의장(국민의힘·가선거구)이 발의한 ‘하남시 청년 기본 조례 일부개정조례안’이 지난 13일 열린 제354회 임시회 제3차 본회의에서 최종 의결됐다. 이번 개정안은 청년들의 취업 준비에 따른 경제적 부담을 완화하고 실질적인 학습 지원 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

이번 개정안은 스터디카페를 비롯한 학습공간 이용료 지원 규정을 신설한 것이 골자다. 이에 따라 미취업자 등 구직 활동 중인 청년들에게 공간 이용 비용을 지원할 수 있는 제도적 발판이 마련됐다.

이와 함께 ‘청년의 날’과 ‘청년 주간’ 등 관련 행사 추진 및 참여자 지원 기준도 명확히 했다. 청년정책위원회 운영 규정을 손질해 청년들의 정책 참여 폭을 넓히고 사업의 실효성을 높이는 데 주력했다.

조창민 부의장은 “취업을 준비하는 청년들에게 스터디카페 이용료와 같은 작은 비용도 부담이 될 수 있다”며 “이번 조례 개정이 청년들이 경제적 걱정을 덜고 자신의 미래를 준비하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이어 “청년정책은 선언적인 지원에 그쳐서는 안 된다”며 “앞으로도 청년들이 일상에서 체감할 수 있는 정책을 발굴하고, 학습과 취업 준비를 위한 지원이 실질적으로 이뤄지도록 지속적으로 노력하겠다”고 강조했다.


류정임 리포터
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