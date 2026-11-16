오지연 하남시의원 “K-컬처 지구, 자족도시로 조속 추진해야”

오 의원, 강동하남상생발전협의회와 미사역 시계탑 앞 시민 서명운동

두 의원, 자족형 K-컬처 지구·워터스크린 조속 추진 위해 공동 대응



시계탑 앞에서 하남시의회 오지연·이정연 의원이 서명운동을 진행하고 있다. 오지연 의원실 제공.



서명운동 후 기념사진을 찍는 오지연 의원(오른쪽에서 첫 번째). 오지연 의원실 제공.

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하남시의회 오지연 의원(국민의힘, 나 선거구)이 지난 14일(토) 미사역 시계탑 앞에서 강동하남상생발전협의회 회원들과 함께 하남미사 K-컬처 지구의 조속한 추진을 촉구하는 시민 서명운동을 진행했다. 이날 비가 내리는 궂은 날씨에도 오 의원과 회원들은 거리에 서명대를 펴고 오가는 시민들에게 사업의 필요성을 알리며 서명을 받았다.오 의원은 강동하남상생발전협의회 사무총장으로서 미사섬 일원에 K-스타월드를 유치하기 위한 활동을 꾸준히 이어왔다. 협의회는 하남시와 서울 강동구 주민들이 두 지역의 상생 발전을 위해 구성한 단체로, 그동안 5만명 이상의 시민으로부터 K-스타월드 추진을 지지하는 서명을 받은 바 있다.이번 서명운동은 K-스타월드 구상이 정부 발표에서 ‘K-컬처 지구’로 공식화됨에 따라, 사업에 속도를 내 달라는 시민의 목소리를 다시 모으기 위해 마련됐다. 국토교통부는 지난 10월 29일 신규택지 발표에서 미사섬 일원 약 131만㎡를 ‘하남미사 K-컬처 지구’로 공식 발표했다.그동안 오 의원은 정부 발표안에 담긴 1만 2000호 규모의 주택 물량이 하남시가 K-스타월드 공모에서 계획했던 4천 호의 약 3배에 달한다는 점을 의정활동 내내 거듭 지적해 왔다. 실제로 하남시의 1인당 지역내총생산은 약 2800만원으로 경기도 31개 시·군 중 24위에 머물고 있다. 이런 상황에서 주거 중심의 개발이 가속화될 경우, 도시의 핵심 경쟁력인 자족기능 확보는 더욱 요원해진다는 지적이다.오 의원은 “오늘 서명에 담긴 시민의 뜻은 아파트를 빨리 지어 달라는 것이 아니라, 문화·관광·일자리가 살아 있는 K-컬처 지구를 하루빨리 만들어 달라는 것”이라며 “K-컬처 지구가 이름만 K-컬처인 베드타운이 되지 않도록, ‘선교통 후입주’ 원칙과 자족기능 확보를 전제로 사업이 조속히 추진돼야 한다”고 강조했다.이날 서명운동을 함께 주관한 하남시의회 오지연 의원(국민의힘, 나 선거구)과 이정연 의원(국민의힘, 다 선거구)은 궂은 날씨 속에서도 발걸음을 멈추고 서명에 동참해 준 시민들에게 깊은 감사를 전했다. 아울러 K-컬처 지구 조성과 미사호수공원 워터스크린 설치가 미사강변도시를 머물고 싶은 도시로 도약시키는 핵심 축이 될 것이라고 강조했다.오 의원과 이 의원은 앞으로도 미사호수공원 워터스크린 추진과, 자족기능을 바탕으로 한 K-컬처 지구의 조속한 추진을 위해 공동 대응해 나가기로 했다.류정임 리포터